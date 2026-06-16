Homicidios dolosos en Durango suman 16 expedientes, en primer cuatrimestre de 2026

Durante el primer cuatrimestre de 2026 se iniciaron 16 carpetas de investigación por homicidio doloso en Durango, consolidando una reducción con respecto a años anteriores.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la modalidad con mayor incidencia fue la cometida con arma de fuego, que concentró 11 casos, equivalente al 69 por ciento del total estatal, seguida de los homicidios perpetrados con arma blanca, con tres expedientes.

El análisis de los registros municipales mostró que la mayor parte de los homicidios dolosos se concentró en la capital del estado y en la Región Laguna. En la modalidad con arma de fuego, el municipio de Durango acumuló tres carpetas de investigación entre enero y abril, mientras que Gómez Palacio registró tres más.

Además, Lerdo, Canelas, Mapimí, Tamazula y Rodeo reportaron un caso cada uno, para un total estatal de ocho homicidios cometidos mediante este mecanismo.

Por su parte, los homicidios dolosos cometidos con arma blanca sumaron tres carpetas de investigación. Dos de estos casos ocurrieron en Gómez Palacio y uno más en el municipio de Durango.

En cuanto a los homicidios cometidos con otro elemento, el SESNSP reportó un caso en Lerdo y otro en Mezquital. Mientras tanto, la categoría de homicidios dolosos “no especificados” no registró carpetas de investigación iniciadas durante el primer cuatrimestre.

De esta manera, el municipio de Gómez Palacio encabezó la incidencia estatal con cinco carpetas de investigación por homicidio doloso durante el primer cuatrimestre , seguido de Durango, con cuatro. Mezquital reportó dos casos, mientras que el resto se distribuyó en los municipios de Canelas, Mapimí, Rodeo, Tamazula y Lerdo.

Cabe señalar que la cifra del 2026 representó una disminución con respecto al comparativo del primer cuatrimestre de años anteriores, pues en 2025 la Fiscalía General del Estado registró 17 homicidios dolosos; en el 2024 se registraron 20; durante el 2023 fueron 31; en el 2022 se notificaron 37 y en el 2021 la cifra llegó a 49 expedientes.