Hospital del IMSS intercambia a dos recién nacidas; se disculpa con familias por el 'grave error'

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intercambió "por error" a dos bebés recién nacidas, motivo por el cual publicó un comunicado y un video en el cual ofreció disculpas a las familias afectadas.

El IMSS explicó en el comunicado que fue confirmada la entrega de dos personas recién nacidas a familias que no les correspondían , y que "el Instituto ofrece una disculpa a ambas familias por este grave error y asume la responsabilidad de atenderlas".

Dicho comunicado señala que este hecho ocurrió en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 ubicado en Mexicali, en el estado de Baja California, y que la dependencia ha ofrecido acompañamiento psicológico, médico y jurídico a los afectados, de quienes no se reveló su identidad y sus datos personales.

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Funcionaria nacional del IMSS reitera la disculpa

La titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, Gabriela Paredes Orozco, compartió un video en la cuenta del IMSS de Baja California, reiterando la disculpa para las familias y menores afectadas por el intercambio .

"Estoy en Mexicali como parte de un equipo de nivel central que acudimos a reunirnos con dos familias ante un hecho muy grave ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31", explicó la funcionaria al tiempo que confirmó que "dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían". "A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente un disculpa por este grave error y también por no haberles informado desde el primer momento en que surgió la duda", sostuvo.

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También comentó que la dependencia asumirá la responsabilidad de atenderlas y apoyarlas con apoyo psicológico, médico y jurídico en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y con el Sistema DIF Estatal y nacional.

De igual forma, la titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS compartió que "cada decisión se tomará con ellas (las familias), a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés".