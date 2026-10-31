Identifican a hombre hallado calcinado dentro de vehículo en colonia Las Huertas

El hombre que fue localizado sin vida y completamente calcinado en el asiento trasero de un vehículo incendiado, durante la mañana del viernes en la colonia Ampliación Las Huertas, en la ciudad de Durango, fue identificado por sus familiares, quienes reconocieron algunas pertenencias encontradas en el lugar del hallazgo.

Como se informó oportunamente, el hallazgo ocurrió alrededor de las 09:00 horas del viernes 30 de octubre, cuando trabajadores que arribaron a un predio ubicado en el extremo norte de la mencionada colonia observaron un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, aparentemente modelo 2025, que presentaba severos daños ocasionados por un incendio.

Al inspeccionar la unidad, fue localizado en su interior el cuerpo de una persona del sexo masculino, específicamente en el asiento trasero, el cual presentaba quemaduras de consideración que impedían establecer sus características físicas, por lo que inicialmente permaneció en calidad de no identificado.

Identifican a fallecido

Se trata de David Josué Villarreal Huerta, de 36 años de edad, cuya identidad pudo ser establecida inicialmente gracias a varios collares de colores que acostumbraba portar debido a su devoción por San Judas Tadeo, objetos que sus familiares relacionaron con los localizados en la escena.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el último contacto que tuvieron con David Josué ocurrió la noche del jueves 29 de octubre, aproximadamente a las 20:30 horas, mediante una llamada telefónica.

A partir de ese momento desconocieron su paradero, hasta que tuvieron conocimiento del hallazgo y lograron relacionar los objetos encontrados con los que habitualmente utilizaba.

El caso es investigado como un probable homicidio, aunque hasta el momento no se han establecido las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni cómo se originó el incendio del automóvil.

Será mediante los estudios periciales y la necropsia de ley como se determine la causa del fallecimiento, mientras que las pruebas forenses permitirán confirmar oficialmente la identidad de David Josué Villarreal Huerta y aportar elementos para esclarecer lo sucedido.