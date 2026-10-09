Identifican a joven que murió aplastado por camión de pasajeros en Valle Verde

El mecánico que perdió la vida durante la noche del jueves 8 de octubre, luego de quedar aplastado por un autobús de pasajeros en un taller de la colonia Valle Verde, en la ciudad de Durango, quien realizaba trabajos de reparación debajo de la pesada unidad cuando ocurrió el accidente.

mLos hechos se registraron aproximadaente a las 20:30 horas , en el taller Gox Tour, ubicado en la calle Flor de Gladiolas, esquina con De las Llanuras, donde el joven se encontraba revisando la flecha cardán de un autobús de la marca Volvo, línea 9800, modelo 2012, color negro, con rótulos de una agrupación musical, cuyo peso era sostenido mediante un gato hidráulico.

De acuerdo con la declaración de Edgar Alexis, de 22 años de edad, cuñado del fallecido y quien también trabaja en el establecimiento, al momento del accidente se encontraba abriendo los portones del taller, mientras Sergio Francisco Ramírez Hernández, de 25 años de edad Sergio Francisco realizaba labores mecánicas debajo del autobús.

Fue en ese momento cuando presuntamente reventó una de las bolsas de aire de la suspensión del lado derecho del eje trasero, lo que provocó que la pesada unidad descendiera y aplastara al trabajador, quien quedó prensado debajo del vehículo, a la altura de la rueda posterior derecha.

Al percatarse de lo ocurrido, Edgar Alexis intentó levantar el autobús utilizando gatos hidráulicos; sin embargo, debido a las condiciones del terreno, no consiguió liberar a su cuñado, por lo que solicitó auxilio a través del número de emergencias 911, generándose la movilización de las corporaciones de seguridad y rescate.

Al establecimiento arribaron técnicos en urgencias médicas del Servicio Estatal de Emergencias Médicas (SEEM), quienes valoraron al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. También acudieron elementos de la Policía Estatal y personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo de debajo del autobús.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de Delitos, acompañados por personal de Servicios Periciales, y coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al taller para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección inicial no se encontraron indicios de violencia ajenos al accidente, mientras que el testimonio del cuñado permitió establecer cómo ocurrió el percance laboral.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de Sergio Francisco Ramírez Hernández a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte, mientras continúan las investigaciones relacionadas con este accidente laboral que cobró la vida del joven mecánico.