Identifican a maestro fallecido y cuatro lesionados de volcadura en Mezquital

Durante la tarde del miércoles 4 de noviembre, El Siglo de Durango le informó sobre un fatal accidente que dejó a un maestro sin vida y otros cuatro lesionados, esto al caer a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad en el municipio de Mezquital.

Tras el hecho, algunos de los heridos fueron evacuados en helicóptero hasta un hospital de la capital para su mayor atención médica, mientras que el cuerpo del occiso fue enviado al Servicio Médico Forense para realizarla la necropsia de ley correspondiente.

Luego del procedimiento, se dio a conocer que el maestro que falleció en el lugar fue identificado como Marcos Baldomero Delgado , subdirector de la escuela primaria San Miguel de las Mesas.

Mientras que los lesionados son Alberto Díaz García, José Luis de la Paz Salcido, Yajaira Guadalupe Vázquez Ríos, de 27 años, y Tatiana Lira Ávalos, de 35 años , de acuerdo con los reportes en el lugar.

Los dos primeros fueron evacuados en helicóptero hasta el Hospital General 450, debido a las condiciones de acceso a la zona y a las lesiones que presentaban. Posteriormente, según la información difundida tras el accidente, fueron trasladados en ambulancia al hospital del ISSSTE. Mientras que las otras dos maestras se desplazaron por sus propios medios al Hospital Integral del Mezquital para recibir atención médica.

De acuerdo con la declaración de una de las sobrevivientes, los cinco profesores viajaban en una camioneta de la marca Dodge, linea Durango, color negro, con destino a la comunidad de Los Capulines cuando, al aproximarse a la localidad, la unidad se quedó sin frenos, por lo que salió del camino y cayó al fondo de un barranco, donde terminó con las cuatro llantas hacia arriba.