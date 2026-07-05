Identifican a menores que murieron en choque entre moto y autobús en La Ferrería

Las autoridades identificaron a los dos menores de edad que perdieron la vida la noche del sábado en un accidente ocurrido sobre la carretera 15 de Septiembre–La Ferrería, a la altura del fraccionamiento Las Villas.

El reporte de emergencia fue recibido la noche de este sábado a través del C-5, por lo que al sitio acudieron agentes de la Policía Investigadora de Delitos, personal de la Unidad de Homicidios y peritos del Servicio Médico Forense. En el lugar encontraron los cuerpos de los menores y, metros adelante, una motocicleta de la marca Italika, línea FT200, modelo 2020, de color verde con negro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando el menor conducía la motocicleta con dirección hacia el poblado La Ferrería y llevaba como acompañante a otro niño. Presuntamente, en un momento determinado invadió el carril contrario.

Como consecuencia, la motocicleta impactó de frente contra el costado frontal izquierdo de un camión de pasajeros de la ruta Santiago Bayacora–Pilar de Zaragoza , con número económico 124, provocando que ambos menores fallecieran en el lugar del percance debido a la fuerza del choque.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales EAG, de 12 años, y JMFN, de 14 , ambos con domicilio en el poblado La Ferrería, en la capital duranguense.

Profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas arribaron a la escena y realizaron la evaluación inicial y no enccontraron signos vitales en los menores.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, para la práctica de la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa de muerte.