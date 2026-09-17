Identifican a motociclista que murió tras accidente en el bulevar Francisco Villa

El motociclista que murió la noche del miércoles tras ser impactado por un automóvil sobre el bulevar Francisco Villa, a la altura de la colonia Ciudad Industrial de Durango capital.

La identificación fue realizada por su padre, quien acudió en el transcurso de la mañana de este jueves ante las autoridades ministeriales para reconocer formalmente a quien en vida respondiera al nombre de fue identificado como Jonatan Pánuco Galván, de 19 años de edad , y con domicilio en la colonia Hidalgo.

El joven había ingresado inicialmente al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de persona no identificada, luego del accidente registrado la noche del 16 de septiembre.

De acuerdo con el reporte inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre el bulevar Francisco Villa, cuando Jonatan circulaba a bordo de una motocicleta en dirección de noreste a sureste. En ese momento fue impactado por alcance por un automóvil Volkswagen, linea Jetta, modelo 2026.

Tras el choque, la motocicleta fue arrastrada aproximadamente 60 metros , hasta quedar separada del cuerpo del conductor. El impacto provocó lesiones que terminaron por causarle la muerte en el lugar.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja luego del reporte realizado al número de emergencias 911, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Debido a que en ese momento no había sido posible establecer su identidad, el cuerpo fue trasladado al Semefo para realizar los procedimientos correspondientes.

Con la comparecencia de su padre ante las autoridades, quedó establecida la identidad del fallecido. Mientras tanto, el conductor del automóvil involucrado quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica con base en las diligencias realizadas en torno al accidente.

La identificación permite completar la información de la víctima del accidente, mientras continúan los procedimientos correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrió el choque y las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del mismo.