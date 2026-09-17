Identifican restos de hombre que fueron hallados en carretera Durango-Zacatecas
Los restos de un hombre que permanecían sin identificar desde un atropellamiento ocurrido en la carretera Durango-Zacatecas fueron reconocidos mediante pruebas de ADN cotejadas con su familia.
La identificación se realizó la noche del miércoles, cuando familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía y confirmaron que la víctima era Luis Manuel Calleros García, de 69 años, quien había sido reportado como no localizado desde el 11 de septiembre.
Los restos fueron localizados el 12 de septiembre sobre la carretera Durango-Zacatecas. Entre los indicios encontrados en el sitio había prendas de vestir, calzado y piezas dentales que posteriormente fueron utilizadas para las pruebas de identificación.
La familia solicitó la entrega de los restos para realizar los trámites correspondientes.