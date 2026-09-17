Identifican restos de hombre que fueron hallados en carretera Durango-Zacatecas

Los restos de un hombre que permanecían sin identificar desde un atropellamiento ocurrido en la carretera Durango-Zacatecas fueron reconocidos mediante pruebas de ADN cotejadas con su familia.

La identificación se realizó la noche del miércoles, cuando familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía y confirmaron que la víctima era Luis Manuel Calleros García, de 69 años , quien había sido reportado como no localizado desde el 11 de septiembre.

Los restos fueron localizados el 12 de septiembre sobre la carretera Durango-Zacatecas. Entre los indicios encontrados en el sitio había prendas de vestir, calzado y piezas dentales que posteriormente fueron utilizadas para las pruebas de identificación.

La familia solicitó la entrega de los restos para realizar los trámites correspondientes.