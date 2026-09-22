IEPC fija hasta 755 mil pesos para recabar el apoyo para candidaturas independientes

Las personas que busquen una candidatura independiente a una diputación local en 2027 deberán presentar su manifestación de intención a más tardar el 30 de noviembre de 2026, para quienes ya se establecieron los topes de gastos para recabar apoyo ciudadano.

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó la convocatoria para quienes pretendan competir por esta vía en la elección de diputaciones de mayoría relativa, además de establecer los topes de gasto que podrán utilizar durante la etapa de obtención de respaldo ciudadano. El proceso electoral servirá para la renovación del Congreso estatal.

Cabe precisar que los montos varían de acuerdo con el Distrito. Por ejemplo, el tope más bajo se estableció en 305 mil 062 pesos, correspondiente al Distrito XIII, con cabecera en Lerdo, mientras que el más alto será de 755 mil 912 pesos, para el Distrito IX, con cabecera en Mapimí. En los seis distritos con cabecera en la ciudad de Durango el límite será de 451 mil 066 pesos; en el de Santiago Papasquiaro tendrá 550 mil 396 como máximo; en Guadalupe Victoria, 591 mil 959 pesos; los tres Distritos de Gómez Palacio, 479 mil 927 pesos; Cuencamé, 525 mil 487 pesos; y en Pueblo Nuevo, de 409 mil 506 pesos.

Después de presentar la manifestación de intención, el IEPC determinará a más tardar el 22 de diciembre quiénes adquieren la calidad de aspirantes . La declaratoria sobre quienes tengan derecho a registro deberá emitirse a más tardar el 28 de febrero de 2027, mientras que el registro de candidaturas está previsto del 17 al 24 de marzo.

La convocatoria establece que el respaldo ciudadano deberá recabarse mediante la aplicación tecnológica del Instituto Nacional Electoral y que los gastos deberán cubrirse con recursos privados de origen lícito, dentro de los límites establecidos. El IEPC también tiene vigente para este proceso la reglamentación específica de candidaturas independientes y los lineamientos para el registro de candidaturas.