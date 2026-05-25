IEPC propone simplificar cómputos y candidaturas en Durango

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que busca optimizar los procesos electorales y reducir costos operativos.

Según el acuerdo IEPC/CG17/2026, aprobado por unanimidad del Consejo General, se determinó presentar seis ejes temáticos de reforma que buscan eficientar la organización de las próximas elecciones en Durango.

El documento establece que el proyecto surgió tras identificar áreas de oportunidad durante el proceso electoral 2024-2025. Entre las propuestas destaca la modificación del plazo para aprobar el registro de candidaturas, permitiendo realizarlas hasta tres días antes del inicio de campañas, en lugar de los actuales seis días.

La reforma plantea extender el plazo para presentar convenios de candidatura común de 10 a 20 días antes del registro , además de eliminar requisitos informativos innecesarios que actualmente generan duplicidades.

Otro eje es la modificación del procedimiento de verificación de afiliaciones a agrupaciones políticas. Se propone sustituir el muestreo mínimo por herramientas tecnológicas como la aplicación “Apoyo Ciudadano–INE”, que permite validación directa de identidad.

La iniciativa sugiere que integrantes de Consejos Municipales Electorales puedan ratificarse hasta tres procesos, pero específicamente en cargos de Presidencias y Secretarías, aprovechando su experiencia sin renovar completamente estos órganos cada elección.

La propuesta también contempla reformar el cómputo para la elección de gubernatura. Actualmente los Consejos Municipales lo realizan, generando doble elaboración de paquetes electorales y de materiales. La modificación pretende optimizar tiempos, minimizar riesgos en cadena de custodia y reducir costos.

Finalmente, se propone facultar al Consejo General del IEPC para determinar modalidad y cantidad de Consejos que ejecuten los cómputos de elección de personas juzgadoras.

La iniciativa fue remitida al Congreso del Estado para su discusión y eventual aprobación.