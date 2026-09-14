Iliana Alvarado asume Presidencia del Poder Judicial de Durango

Iliana Angélica Alvarado Salinas asumió a partir de este lunes la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, en sustitución de Manuel Valadez Díaz, quien continuará desempeñándose como Magistrado de una de las salas del Poder Judicial.

El cambio fue informado este lunes por el propio Poder Judicial, luego de que durante la mañana el Pleno del Tribunal Superior de Justicia sesionó para definir a quién ocuparía la Presidencia. La actualización confirma el relevo que se había anticipado por El Siglo de Durango previamente, cuando se dio a conocer que Valadez Díaz dejaría el cargo que había asumido el 1 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado, Alvarado Salinas asumirá la conducción del Tribunal Superior de Justicia y dará continuidad a los trabajos institucionales. Sin embargo, el documento no precisó las razones por las que Valadez Díaz dejó la Presidencia.