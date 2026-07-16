Imputan por homicidio culposo a madre de joven que murió ahogada en motel de Durango

Tras los hechos registrados este pasado lunes 13 de julio en un motel de la ciudad de Durango, donde una joven murió ahogada en la alberca de una de las habitaciones, este jueves la Fiscalía General del Estado de Durango dio a conocer que la madre de la mujer, quien se encontraba en el lugar al momentos del fallecimiento, fue imputada por su presunta responsabilidad den el delito de homicidio culposo.

Fue la Fiscalía la que, a través del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, solicitó al Juez la formulación de imputación por el delito de homicidio culposo, por la presunta responsabilidad de María Victoria “N” en el delito cometido en agravio de Cecilia Janeth Valenciana Gutiérrez, de 27 años de edad, quien murió a causa de asfixia por sumersión.

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Narración de los hechos

Según lo que dio a conocer la Fiscalía, los hechos ocurrieron cerca de las 11:30 horas del pasado lunes 13 de julio en el Auto Hotel Niágara, ubicado en carretera a Mazatlán, en el fraccionamiento Campestre Las Jacarandas en la ciudad de Durango.

En ese momento, tanto María Victoria “N” como Cecilia Janeth estaban en una de las habitaciones ingiriendo bebidas alcohólicas acompañadas de un hombre.

En cierto momento, ambas mujeres comenzaron a discutir, para luego forcejear. En cierto momento, María Victoria y Cecilia Janeth cayeron a una alberca que estaba en la habitación, perdiendo la vida esta última.

Luego de los hechos, se reportó el hecho al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron distintas corporaciones de seguridad, además del gabinete de investigación de la Fiscalía.

Fueron agentes de la Policía Investigadora de Delitos del Grupo de Homicidios quienes detuvieron en flagrancia a la madre de Cecilia Janeth, para luego trasladarla a la sala de detención provisional de la dependencia, poniéndola a disposición del Agente del Ministerio Público que comenzó a integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Por último, se llevó a cabo la audiencia de control de la detención y formulación de imputación, por lo que María Victoria quedó interna en el Centro de Reinserción Social 1, para después continuar con su procedimiento judicial.