IMSS colaborará con autoridades judiciales en caso de los cinco bebés fallecidos en Durango

Como respuesta formal a la denuncia interpuesta por los padres de los cinco recién nacidos que perdieron la vida en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de este instituto a nivel nacional, aseguró que colaborarán con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.

"Se atendieron los requerimientos de la Fiscalía General de la República derivados de una denuncia (interpuesta por los padres de familia) por lo que el Instituto colaborará con plena apertura y transparencia con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos", dijo Toriz Saldaña.

Por otro lado, detalló que el jueves 24 de septiembre concluyó el periodo de observación para los cultivos tomados a los bebés que compartieron el área de la UCIN.

Las muestras correspondientes fueron remitidas a la Ciudad de México para someterse a un proceso de secuenciación genética de la bacteria Klebsiella pneumoniae, cuyos resultados finales se darán a conocer una vez concluidos los análisis técnicos.

​En cuanto a las revisiones en las instalaciones, Toriz Saldaña sostuvo que las pruebas ambientales realizadas hasta el momento no reportan la presencia de dicho microorganismo. Asimismo, precisaron que bajo la vigilancia epidemiológica activa no se han registrado nuevos contagios asociados, manteniéndose la UCIN cerrada para nuevos ingresos.

Finalmente, indicaron que a través de Jorge Marengo, titular de la Unidad de Derechos Humanos del instituto, se mantiene atención personalizada y apoyo a los deudos.