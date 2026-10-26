IMSS de Durango brinda apoyo psicológico y legal a enfermera agredida por familiar de paciente

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la agresión que sufrió una enfermera del Hospital General de Zona número 1, quien fue golpeada la noche del domingo por un familiar de un paciente hospitalizado.

El Instituto informó que la trabajadora recibió atención médica inmediata y cuenta con acompañamiento institucional, además de apoyo psicológico y asesoría jurídica para enfrentar el proceso.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la agresión ocurrió luego de que se solicitara a un familiar acudir al hospital para acompañar al paciente, quien había permanecido solo desde la tarde del sábado.

La petición habría provocado el enojo del familiar, quien presuntamente llegó enojado al nosocomio y golpeó a la enfermera por haberlo molestado con la llamada.

A través de un posicionamiento, la representación del IMSS en Durango condenó cualquier acto de violencia contra su personal y señaló que nada justifica una agresión contra quienes se encargan de atender la salud de los pacientes.

Asimismo, indicó que el titular del Instituto en el estado ha mantenido comunicación con la trabajadora y le ha manifestado su respaldo para garantizar su seguridad durante el proceso.

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La delegación agregó que, por indicación de la Dirección General del IMSS, se revisan los protocolos de seguridad del hospital, así como la actuación del personal de vigilancia durante el incidente.

El Instituto aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y evitar que queden impunes.

También reconoció la labor diaria del personal de Enfermería y reiteró su compromiso de garantizar condiciones seguras para quienes trabajan en sus unidades médicas.