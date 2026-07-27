Inegi: ¿Cuánto debes ganar al mes para ser considerado de clase media en México?

Definir quién pertenece a la clase media en México no depende únicamente del salario mensual de una persona. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también considera el tamaño del hogar, el lugar donde vive, sus gastos, condiciones laborales y acceso a determinados bienes y servicios.

El estudio experimental más reciente del Inegi dedicado específicamente a cuantificar las clases sociales encontró que, en 2020, un hogar mexicano de clase media registraba un ingreso promedio de 22 mil 297 pesos mensuales.

La cifra corresponde a los ingresos combinados de todas las personas que integraban el hogar, por lo que no debe interpretarse como el sueldo que necesita ganar individualmente alguien para ser considerado de clase media.

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¿Cuánto ganaba la clase media urbana y rural?

El estudio identificó diferencias dependiendo del lugar de residencia.

En las zonas urbanas, los hogares de clase media tenían:

ingreso mínimo promedio de 10 mil 7 pesos mensuales

ingreso promedio de 23 mil 451 pesos

ingreso máximo promedio de 48 mil 330 pesos

En las localidades rurales, las cantidades fueron menores:

ingreso mínimo promedio de 8 mil 197 pesos

ingreso promedio de 18 mil 569 pesos

ingreso máximo promedio de 38 mil 628 pesos

Estas cifras corresponden a valores de 2020 y no representan límites salariales actualizados para 2026.

¿Ganar 22 mil pesos te convierte en clase media?

No necesariamente.

Un ingreso mensual de 22 mil pesos puede tener efectos muy distintos dependiendo de cuántas personas dependan de él, el costo de la vivienda, la ciudad donde se reside y los gastos que enfrenta cada familia.

Por ejemplo, una persona que vive sola y no paga renta puede tener condiciones económicas distintas a las de una familia de cuatro integrantes que recibe la misma cantidad.

Por esa razón, el Inegi no estableció un salario único para definir a la clase media.

¿Qué factores analizó el Inegi?

La investigación tomó en cuenta rubros de gasto y características que permiten medir la estabilidad económica de los hogares, entre ellos:

educación, cultura y recreación

telefonía e internet

conservación y servicios de la vivienda

atención médica

consumo fuera del hogar

pago de predial y tenencia

uso de tarjetas de crédito

gasto en gasolina

bienes y servicios disponibles

Entre los hogares identificados como clase media, 74 por ciento contaba con internet, 61.6 por ciento tenía automóvil y 41.7 por ciento utilizaba tarjeta de crédito.

¿Cuántos hogares pertenecían a la clase media?

En 2020, la distribución estimada por el Inegi fue:

56.6 por ciento de los hogares en clase baja

42.2 por ciento en clase media

1.2 por ciento en clase alta

La proporción de hogares de clase media era mayor en las ciudades, donde alcanzaba 49.8 por ciento, mientras que en las zonas rurales representaba 28 por ciento.

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¿Hay una cifra actualizada para 2026?

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 reportó un ingreso corriente promedio de 77 mil 864 pesos trimestrales por hogar, equivalente a aproximadamente 25 mil 955 pesos mensuales.

Sin embargo, esa cifra representa el promedio de todos los hogares mexicanos, sin distinguir entre clase baja, media y alta, por lo que tampoco puede utilizarse como un nuevo umbral de clase media.

Hasta ahora, el estudio de 2020 continúa siendo la referencia específica del Inegi para describir la clase media, aunque sus cantidades deben entenderse como datos históricos y no como una clasificación salarial vigente.