Ingresa al HG450 hombre herido con un machete en la sierra de Mezquital

Un hombre procedente de la zona serrana del municipio de Mezquital fue ingresado durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre a un hospital de la capital duranguense, debido a una lesión producida con un machete.

El paciente fue identificado como Filomeno Cervantes Ramírez, de 50 años de edad , de cuyo ingreso se notificó a las autoridades aproximadamente a las 05:00 horas.

El afectado quedó bajo atención médica en el Hospital General 450, ubicado sobre el bulevar José María Patoni, donde se reportó que presentaba una herida ocasionada con un arma blanca.

De acuerdo con los datos proporcionados en el reporte hospitalario, los hechos ocurrieron en la localidad de El Maguey , perteneciente a la región de Huazamota, en el municipio de Mezquital.

Debido a la lesión que presentaba, Filomeno fue llevado a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada; Sin embargo, no se precisó en qué parte del cuerpo sufrió la herida.