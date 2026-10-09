Instalan más cámaras de lectura de placas bajo puentes en Durango | VIDEO

Continua la instalación de cámaras de seguridad especializadas para la identificación de vehículos y lectura automática de matrículas en la capital de Durango.

El Siglo de Durango le había informado en días pasados de la instalación de este sistema de videovigilancia en la avenida 20 de Noviembre, bajo el puente peatonal del Hotel Gobernador, que sirve para detectar vehículos de interés para las autoridades.

¿En qué otro puente colocaron cámaras de seguridad?

Ahora el proceso continua en el bulevar Luis Donaldo Colosio, frente al puente peatonal de la Unidad Administrativa, mejor conocida como "Carnetion".

Hoy por la mañana se instalaban cámaras de sistemas de reconocimiento automático de matrículas, conocidos como LPR o ANPR.

¿Qué son los aparatos instalados bajo los puentes?

Entre los dispositivos pueden observarse cámaras tipo bala, equipos cilíndricos de iluminación y gabinetes que pueden alojar componentes eléctricos, de comunicación o procesamiento.

¿Cómo pueden detectar un automóvil robado?

Una vez captada la imagen, el software localiza la matrícula y mediante reconocimiento óptico de caracteres, convierte sus números y letras en información digital.

La placa deja entonces de ser solamente una fotografía y se convierte en un dato que puede compararse automáticamente con registros o listas de vehículos de interés.

Si el sistema está conectado a las bases correspondientes y encuentra coincidencia con una unidad que cuenta, por ejemplo, con reporte de robo, puede generar una alerta para que las autoridades realicen la verificación.

Además de la matrícula, estos sistemas pueden registrar información como fecha, hora, lugar de detección y sentido en el que circulaba el automóvil.