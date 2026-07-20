Investigan colusión y extorsión de funcionarios en caso de los 10 cuerpos localizados en Zacatecas

La tarde-noche del domingo 20 de julio, a través de un video, las autoridades de Zacatecas dieron a conocer los avances de las investigaciones relacionadas con el caso de los 10 cuerpos localizados la mañana del sábado.

Revelan principal línea de investigación

El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que una de las principales líneas de investigación en la localización de estos cuerpos, en los que figuran un exalcalde de Sombrerete, dos funcionarios municipales de Fresnillo y varios empresarios, obedece "a posibles actos de colusión y extorsión de servidores públicos del municipio de Fresnillo".

"La presente investigación debe llevarse de manera muy efectiva, muy profesional, incluso, abierta a una investigación financiera", adelantó.

Todas las víctimas ya fueron identificadas

De igual forma, el fiscal Camacho Osnaya confirmó que todas las víctimas ya fueron identificadas: ocho son originarias de Zacatecas y dos más de Durango.

Asimismo, precisó que entre las víctimas se encuentran seis empresarios relacionados al ramo productivo de construcción y de un centro nocturno; así como el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y los dos funcionarios del municipio de Fresnillo, en relación al director de Desarrollo Social, Fidel Alvarado de la Torre; junto con Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento en activo del cuerpo de Protección Civil y Bomberos municipal.

También detalló que conforme a los dictámenes médicos legales se estableció que en ocho de las víctimas la causa de muerte obedeció a asfixia por estrangulamiento y que los dos restantes fueron por impacto producido por proyectil de arma de fuego , entre ellos, el director del ayuntamiento.

"Los casquillos y elementos balísticos recuperados están siendo sometidos a un exhaustivo análisis de confronta científica para establecer su participación en algún otro evento delictivo".

También reveló que derivado de los exámenes toxicológicos realizados a cinco de las víctimas, presentaron indicios de consumo reciente de narcóticos , entre ellos, ambos funcionarios públicos municipales.

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No hubo denuncia o reporte respecto a la privación ilegal de la libertad

El fiscal comentó que gracias a la investigación se logró determinar que cuatro de las víctimas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el pasado 16 de julio, otras cinco desde el 17 de julio y uno más el pasado 18 de julio y aclaró que en ningún caso la fiscalía recibió alguna denuncia o reporte respecto a la privación ilegal de la libertad.

Dijo además que desde la tarde de este domingo se llevaba a cabo la ejecución de una orden de cateo en un inmueble establecido en el municipio de Fresnillo , "lugar donde se ha determinado que por lo menos dos de las víctimas coincidieron previo a ser privadas de la vida de manera simultánea."