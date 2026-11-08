Isaac Del Toro cierra la temporada 2026 ganando el Tour de France EFGH Singapore Criterium

Isaac Del Toro bajó el telón de la temporada 2026 con una nueva exhibición. El ciclista mexicano conquistó este domingo el Tour de France EFGH Singapore Criterium, una prueba de exhibición disputada sobre un circuito urbano de 61.25 kilómetros y 25 vueltas alrededor de Marina Bay, donde volvió a imponerse a varios de los nombres más destacados del pelotón internacional.

La carrera se decidió en los kilómetros finales. Del Toro, corredor del UAE Team Emirates XRG, lanzó un ataque cuando restaban poco más de tres kilómetros para la meta y logró abrir una diferencia suficiente para dejar atrás al francés Paul Seixas, una de las grandes sensaciones del ciclismo mundial. El mexicano cruzó la meta en solitario con registro de 1:22:32, mientras que Seixas finalizó segundo apenas un segundo después.

¿Nueva rivalidad en el mundo del ciclismo?

El podio lo completó el noruego Søren Wærenskjold, quien llegó ocho segundos detrás del vencedor tras superar en el cierre al suizo Mauro Schmid. El desenlace reunió a cuatro hombres al frente: Del Toro, Seixas, Wærenskjold y Schmid. Sin embargo, el mexicano fue el único capaz de sostener el ritmo tras el ataque definitivo, consolidando una victoria que coronó el espectáculo principal del evento asiático.

Además del triunfo, el resultado reforzó una rivalidad que ha marcado buena parte del año. Del Toro volvió a derrotar a Seixas, a quien también había superado recientemente en el Grand Prix Cycliste de Montréal. El propio bajacaliforniano reconoció tras la prueba que ambos representan parte del futuro inmediato del ciclismo internacional y anticipó más duelos en temporadas venideras.

El mejor momento de su carrera

La victoria cobra todavía más relevancia por el contexto de una campaña extraordinaria. Durante 2026, Del Toro conquistó el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, sumó triunfos de prestigio en el calendario WorldTour y confirmó su condición como una de las principales figuras jóvenes del pelotón. El mexicano llegó a Singapur portando además el prestigio ganado tras vestir el maillot blanco en el Tour de Francia.

A sus 22 años, Del Toro cerró el calendario con una imagen que resume perfectamente su ascenso. En una temporada repleta de resultados históricos para el ciclismo mexicano, el corredor de Ensenada terminó celebrando otra victoria internacional y ratificando que su nombre ya no pertenece al futuro de este deporte, sino al presente.