ISSSTE Durango, otra vez con quirófanos deshabilitados

El año pasado se realizaron en el ISSSTE la rehabilitación de los quirófanos y mientras se hacían estos trabajos, se firmó un convenio con el Hospital General 450 para usar los de esa institución.

Los quirófanos del Santiago Ramón y Cajal fueron reparados y desde finales del año pasado empezaron a usarse, pero en agosto de este 2026 volvieron a inhabilitarse.

Las tromba registrada en agosto de este año provocaron problemas en todo el sistema hidráulico y filtraciones de aguas residuales en áreas relacionadas con el lavado del instrumental quirúrgico.

Francisco Fournier, dirigente sindical del ISSSTE explicó que también se presentaron problemas en el techo de uno de los quirófanos.

Aunque tres habían quedado funcionales, por indicaciones de las autoridades centrales del ISSSTE y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se determinó efectuar nuevos trabajos de adecuación y reestructuración para garantizar la seguridad de los pacientes.

Mientras se están atendiendo estas deficiencias, parte de las intervenciones se realizan nuevamente, mediante un convenio de apoyo con el Hospital General 450, dependiente de la Secretaría de Salud de Durango.

El dirigente sindical indicó que anteriormente la unidad del ISSSTE alcanzaba una productividad promedio de entre 22 y 23 cirugías diarias, pero las limitaciones actuales redujeron su capacidad operativa a alrededor de 17 o 18 procedimientos al día bajo el esquema de apoyo.

Pese a ello, destacó que el hospital cuenta con servicios especializados que permiten resolver procedimientos de mayor complejidad sin necesidad de trasladar a los pacientes a otras ciudades, entre ellos hemodinamia, endoscopia, cirugías de columna y procedimientos de ortopedia, incluidas las prótesis de rodilla y cadera.

En enero de 2025, el ISSSTE informó sobre el inicio de operaciones de una nueva sala de hemodinamia en esta unidad, destinada a atender enfermedades cardiovasculares y vasculares mediante procedimientos mínimamente invasivos.

Sin embargo, la incorporación de equipamiento y servicios especializados no resuelve el problema de fondo, consideró Fournier, quien señaló que existe personal médico con capacidad para realizar más procedimientos, pero la falta de espacio y de camas disponibles impide incrementar la actividad quirúrgica.