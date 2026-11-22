Salvador Hernández Téllez encontró en redes sociales una oferta para trabajar como guardia de seguridad en una fábrica en el extranjero. Según su madre, le prometieron un pago de tres millones de pesos y quienes lo contactaron cubrieron gastos de documentación y traslado. El joven de 26 años, originario de San Bartolomé Matlalohcan, en el municipio de Tetla, Tlaxcala, aceptó la propuesta.

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El viaje incluyó una escala en Estambul, Turquía, antes de que Salvador llegara a Rusia. Una vez allá, escribió a su familia para pedir ayuda. Les dijo que el empleo era distinto al que le habían ofrecido y que lo habían incorporado al Ejército ruso, relató su madre, Lilia Téllez.

El último mensaje de Salvador

El 12 de noviembre, Salvador avisó a sus familiares que iba rumbo a Ucrania y les dijo que tenía miedo de que lo enviaran al frente de batalla. Esa fue la última vez que tuvieron comunicación con él, según su madre.

Desde entonces, Lilia Téllez ha pedido el apoyo de las autoridades mexicanas para localizar a su hijo y gestionar su regreso al país.

La Crónica

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¿Qué dijo la Embajada de Rusia?

La Embajada de Rusia en México señaló que en las Fuerzas Armadas de ese país prestan servicio ciudadanos extranjeros, entre ellos mexicanos, mediante contratos individuales con el Ministerio de Defensa ruso.

La representación diplomática indicó que carece de información sobre el reclutamiento y que las solicitudes para localizar a ciudadanos extranjeros deben canalizarse a las autoridades rusas por medio de las autoridades mexicanas y de la Embajada de México en Moscú.

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Al 21 de noviembre, el paradero de Salvador seguía sin confirmarse públicamente. Para su familia, el último rastro del joven es el mensaje en el que les avisó que iba rumbo a Ucrania.