¿Qué está pasando? Generales de EUA piden prepararse para una posible guerra a gran escala

Primero fueron las recomendaciones para almacenar alimentos y agua, después los preparativos ante posibles apagones masivos y las pruebas de sistemas de alerta en distintos países. Ahora, una nueva declaración procedente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se suma a una serie de acontecimientos que han despertado inquietud sobre el escenario internacional.

Esta vez, las advertencias no surgieron de publicaciones anónimas en redes sociales, sino de altos mandos militares que analizaron las consecuencias de una posible guerra de gran escala y los desafíos que enfrentaría Estados Unidos para proteger su propio territorio.

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Guardia Nacional analiza escenarios de guerra

El pasado 6 de noviembre, la Oficina de la Guardia Nacional estadounidense publicó un informe titulado Army Guard Leaders Urge Planning for Domestic Missions During War, en el que se recogen declaraciones de generales durante un seminario celebrado en Washington el 13 de octubre.

Durante el encuentro, los mandos señalaron que los más de 329 mil soldados de la Guardia Nacional del Ejército deben estar preparados para una movilización masiva en caso de un conflicto contra una potencia militar comparable.

El problema, advirtieron, es que una guerra en el extranjero podría coincidir con emergencias dentro de Estados Unidos, como ciberataques, sabotajes contra infraestructura crítica, desastres naturales o interrupciones de servicios esenciales.

El teniente general Jonathan Stubbs, director de la Guardia Nacional del Ejército, fue particularmente claro al señalar que los huracanes y otros desastres no se detendrán simplemente porque el país se encuentre involucrado en una guerra.

Por su parte, el general Larry Muennich planteó una preocupación adicional: si miles de efectivos son enviados al extranjero, los gobernadores podrían quedarse sin suficientes recursos militares para atender emergencias en sus respectivos estados.

¿Estados Unidos está acelerando sus preparativos?

Durante el seminario también se discutió la posibilidad de agilizar los procedimientos para movilizar tropas encargadas de proteger instalaciones estratégicas, infraestructura y puntos vulnerables del territorio estadounidense.

El general Brey Hopkins advirtió que los adversarios de Estados Unidos observan cuidadosamente la rapidez con la que sus fuerzas pueden movilizarse ante una crisis.

Estas declaraciones adquieren relevancia en medio de las tensiones internacionales relacionadas con Rusia y Ucrania, la situación en Medio Oriente y las disputas geopolíticas en Asia.

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Además, el 10 de noviembre, el Ejército estadounidense informó que la compañía de transporte 1864 de la Guardia Nacional de Nevada se prepara para desplegarse en Europa, donde apoyará operaciones destinadas a fortalecer el flanco oriental de la OTAN.

Aunque este movimiento forma parte de las operaciones de disuasión y apoyo militar en Europa, coincide con las discusiones sobre la capacidad de respuesta estadounidense ante un conflicto de mayores dimensiones.

Apagones, alertas y preparativos de emergencia

Las declaraciones militares llegan en un momento en que diferentes países han reforzado sus medidas de preparación ante posibles situaciones extraordinarias.

En Reino Unido se han difundido detalles de los planes de continuidad de la BBC para mantener transmisiones de emergencia ante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

Mientras tanto, Japón programó una prueba de su sistema nacional de alerta J-Alert para el 11 de noviembre, y Canadá contempla ejercicios de su sistema Alert Ready durante el mismo mes.

A estos acontecimientos se suman las recomendaciones de protección civil para contar con provisiones de emergencia y los análisis sobre amenazas cibernéticas contra servicios esenciales.

Aunque estas medidas tienen diferentes objetivos y no existe evidencia de que formen parte de una preparación internacional coordinada para una guerra, su coincidencia temporal ha despertado preguntas entre quienes siguen la situación mundial.

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¿Existe una amenaza inmediata de guerra?

Hasta el momento, las declaraciones de los generales estadounidenses no constituyen un anuncio de guerra ni confirman que exista una operación militar de gran escala próxima a comenzar.

Los planteamientos corresponden a escenarios de planificación estratégica, cuyo propósito es anticipar riesgos y garantizar que las fuerzas militares puedan responder ante distintas emergencias.

Sin embargo, el hecho de que altos mandos discutan públicamente la posibilidad de enfrentar una guerra mientras protegen su territorio refleja la importancia que han adquirido estos escenarios dentro de la planificación militar estadounidense.

Por ahora, no hay evidencia de que los simulacros internacionales, los preparativos ante apagones y las discusiones de la Guardia Nacional respondan a una amenaza común.

Lo que sí está documentado es que distintos gobiernos e instituciones militares están revisando su capacidad para responder a crisis de grandes dimensiones, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.