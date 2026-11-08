¿Qué está pasando? EUA anuncia sistema de alerta de emergencia y BBC se prepara ante apagones a gran escala

Quedarse sin electricidad puede significar mucho más que pasar unas horas a oscuras. Cuando una interrupción se prolonga, también pueden fallar las comunicaciones, el suministro de agua, los pagos electrónicos y el acceso a información. Ese escenario está detrás de preparativos que han llamado la atención en Estados Unidos y Reino Unido.

Por un lado, las autoridades estadounidenses realizarán una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia; por otro, un reportaje de la BBC dio a conocer detalles de su plan para mantener transmisiones de radio durante un apagón de grandes proporciones.

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Aunque ambos asuntos coinciden en la conversación pública, corresponden a medidas distintas: comprobar que los avisos lleguen a la población y asegurar que exista una fuente de información cuando fallen los servicios habituales.

Estados Unidos pondrá a prueba sus alertas

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), tiene programada una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, conocido como EAS, para el martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 14:20 horas del Este.

Durante el ejercicio, estaciones de radio, canales de televisión y otros proveedores participantes interrumpirán temporalmente su programación para transmitir un mensaje de prueba.

El objetivo es evaluar la capacidad del sistema para distribuir información ante una emergencia nacional y detectar problemas en la recepción o retransmisión de los avisos.

El ejercicio anunciado corresponde a una prueba de comunicaciones y no contempla cortar el suministro eléctrico.

BBC revela cómo seguiría al aire durante un apagón

En Reino Unido, el foco está en cómo mantener informada a la población si una falla de gran alcance deja fuera de servicio la electricidad y las comunicaciones.

Un reportaje de David Sillito para BBC News describe los preparativos de la cadena ante un escenario denominado “Black Sky”, en el que una interrupción grave de infraestructura puede afectar simultáneamente varios servicios esenciales.

Según el reporte, alrededor de 100 trabajadores operarían un estudio especial de radio, con comunicaciones independientes de internet y reservas de combustible, agua y alimentos para funcionar al menos 72 horas sin reabastecimiento.

Las emisiones se distribuirían mediante transmisores de radio con respaldo de generadores. También se contempla el uso de vehículos con equipo satelital y periodistas ubicados en centros de emergencia.

La finalidad sería difundir información y mensajes oficiales incluso cuando consultar una página web, utilizar redes sociales o realizar una llamada deje de ser posible.

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Instrucciones para una vida sin servicios básicos

El plan contempla transmitir mensajes preparados sobre situaciones que pueden surgir durante un apagón prolongado, como el consumo de agua y el manejo de desechos cuando los sanitarios no puedan utilizarse normalmente.

La radio FM tendría un papel central: con un receptor de pilas o de manivela, la población podría escuchar las emisiones sin depender de la electricidad doméstica ni de una conexión a internet.

La existencia de estos preparativos tiene antecedentes. En diciembre de 2025, el Gobierno británico informó al Parlamento que la BBC contaba con planes para mantener emisiones nacionales durante un corte eléctrico prolongado y que realizaba pruebas periódicas de sus sistemas.

Por qué se habla tanto de las primeras 72 horas

El plazo de tres días también aparece en las recomendaciones europeas de preparación para emergencias.

En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó una estrategia que plantea promover la autosuficiencia de la población durante un mínimo de 72 horas, mediante suministros esenciales y medidas de preparación.

La propuesta abarca distintos riesgos, entre ellos desastres naturales, ciberataques y conflictos. Contar con provisiones permite afrontar las primeras horas de una interrupción mientras los servicios de emergencia atienden las necesidades más urgentes.

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¿Existe una relación entre estos preparativos?

En la información revisada no se identifica un anuncio que vincule la prueba estadounidense con el plan británico, ni una fecha común para un apagón.

El reportaje de la BBC también recoge que el Gobierno de Reino Unido afirma que no existe una amenaza específica contra la red eléctrica.

Lo que ambos casos ponen sobre la mesa es una vulnerabilidad cotidiana: gran parte de nuestras actividades depende de que funcionen al mismo tiempo la electricidad y las telecomunicaciones. Los preparativos buscan conservar una vía para avisar, orientar y comunicar cuando esa cadena se interrumpe.