Joven denuncia presunta agresión sexual por parte de un familiar en la colonia José Revueltas

Una joven acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para denunciar una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada de este jueves al interior de un domicilio ubicado en la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información recabada por este medio de comunicación, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas en una vivienda de la calle 16 de Septiembre. La afectada, identificada con las iniciales SJZB, de 22 años de edad , manifestó que despertó mientras presuntamente era tocada en sus partes íntimas por un familiar.

Tras percatarse de la situación, logró resguardarse en su habitación y solicitó apoyo a través del número de emergencias, ya que señaló que el hombre permanecía afuera de la puerta.

Posteriormente, la joven informó que intentó comunicarse con una de sus hermanas, aunque no obtuvo respuesta. Minutos después fue auxiliada por una tía, quien la acompañó a presentar la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público.

La denunciante señaló como presunto responsable a su tío, identificado como Manuel, de 40 años de edad , quien también habita en el domicilio donde ocurrieron los hechos. La autoridad ministerial inició la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las acciones legales que correspondan.

La joven quedó bajo el resguardo de su familiar, quien la trasladó a otro domicilio para garantizar su seguridad, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango continúa con las diligencias y la integración de los elementos de prueba derivados de la denuncia.