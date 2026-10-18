Joven es apuñalado por la espalda durante riña en ejido Cristóbal Colón, Durango

Un joven resultó lesionado con arma blanca durante una riña registrada en la madrugada de este domingo 18 de octubre, en las inmediaciones de un salón de eventos del ejido Cristóbal Colón, perteneciente al municipio de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El lesionado fue identificado como Luis Enrique Alanís Hernández, de 28 años de edad, quien presentó una herida provocada por un objeto punzocortante en la región de la espalda, luego de verse involucrado en una agresión cuyo presunto responsable logró darse a la fuga.

De acuerdo con el reporte recibido aproximadamente a las 03:00 horas, los hechos ocurrieron sobre la calle Cristóbal Colón, cerca de Puerto de Palos, en las inmediaciones del salón de eventos denominado Quinta Las 3 R, donde se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

La persona que realizó el reporte manifestó que un joven había sido atacado con un cuchillo durante una riña, por lo que requería atención médica, además de señalar que el presunto agresor ya se había retirado del lugar, sin que se proporcionaran mayores características para su identificación.

Sin embargo, antes de que llegaran los cuerpos de emergencia, personas que se encontraban con el lesionado decidieron trasladarlo por sus propios medios a bordo de una camioneta color gris, con la intención de que recibiera atención médica lo antes posible.

Posteriormente, otra persona que acompañaba al afectado se comunicó nuevamente al número de emergencias 911 para informar que estaban próximos a llegar al Hospital General 450, donde finalmente se registró el ingreso de Luis Enrique aproximadamente a las 03:15 horas, para recibir atención por la lesión sufrida durante la riña.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la herida y la identidad del presunto responsable, quien logró escapar después de la agresión, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.