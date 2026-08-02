Joven es hospitalizado tras ser atacado con una navaja en Lerdo

Un joven ingresó la noche de este sábado al Hospital General de Lerdo, luego de resultar lesionado con un arma blanca durante una riña registrada en las inmediaciones de las vías del ferrocarril, en ese municipio.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:30 horas por parte del sistema C4, por lo que elementos investigadores acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del ingreso de Cristian Omar Martínez Castillo, de 20 años de edad , vecino de la colonia La Ermita.

De acuerdo con la información médica, el lesionado presentó dos heridas provocadas por un objeto punzocortante: una en el cuello y otra en el antebrazo izquierdo, por lo que quedó bajo atención del personal del hospital.

Según las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:15 horas, cuando Cristian Omar se encontraba sobre la calle Ferrocarril, a un costado de las vías del tren, en compañía de Braulio.

En determinado momento, ambos hombres comenzaron a discutir y posteriormente se enfrentaron a golpes. Durante la riña, presuntamente Braulio sacó de entre sus ropas una navaja con la que lesionó a Cristian Omar en dos ocasiones.

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras que el herido fue auxiliado y posteriormente trasladado al Hospital General de Lerdo para recibir atención médica.

Las autoridades informaron que, de acuerdo con los primeros datos recabados, ambos involucrados ya habían protagonizado conflictos anteriormente debido a viejas rencillas, por lo que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente para localizar al presunto agresor y deslindar responsabilidades.