Joven resulta lesionado mientras limpiaba un arma en fraccionamiento Las Nubes II

Un joven resultó gravemente lesionado luego de que presuntamente se disparó de manera accidental mientras limpiaba un arma de fuego en su domicilio del fraccionamiento Las Nubes II, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como César Eduardo Rivas Alvarado, de 23 años de edad , quien durante la tarde del sábado 29 de agosto fue trasladado en un vehículo particular hasta las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas sobre avenida Florida, donde recibió atención médica.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas, cuando César Eduardo se encontraba dentro de su vivienda realizando labores de limpieza a un arma de fuego.

En determinado momento, el arma presuntamente se accionó de manera accidental y el proyectil alcanzó al joven en la pierna izquierda, por lo que inmediatamente solicitó ayuda a sus familiares.

Su esposa se comunicó con el padrastro del lesionado, quien minutos después llegó al domicilio y trasladó a César Eduardo a la Cruz Roja a bordo de un automóvil de la marca Nissan de color gris.

Personal médico determinó que el joven presentaba una lesión vascular en la pierna izquierda provocada por el proyectil, además de complicaciones en la circulación sanguínea , por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Autoridades tomaron conocimiento del ingreso hospitalario y comenzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo y determinar la procedencia del arma involucrada.