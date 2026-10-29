Jovencita vestida de catrina arde en llamas frente a sus compañeros en festival de Día de Muertos

Durante un festival de Día de Muertos en una escuela secundaria del estado de Hidalgo, se registró un accidente en el que una estudiante que vestía de catrina resultó con graves quemaduras, luego de que su atuendo fuera alcanzado por el fuego de una veladora. La actividad cultural, que prometía ser una celebración, se convirtió en una emergencia que paralizó el evento.

La víctima fue identificada como Zaira "N", alumna de segundo grado, quien sufrió quemaduras de segundo grado.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance sucedió el pasado 28 de octubre durante un festival en la Escuela Secundaria Teodomiro Manzano, ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo. En la institución se había instalado un altar de muertos como escenografía provisional.

Zaira pasó al frente y el altar quedó a sus espaldas; en ese momento, por un descuido, su atuendo de catrina rozó una veladora y se prendió en llamas en cuestión de segundos, causándole quemaduras frente a sus compañeros.

Varios asistentes se aproximaron de inmediato para auxiliarla y trataron de sofocar el fuego golpeando las llamas con un saco, mientras la joven corría desesperada por el patio. Según diversos medios, el traje que lucía estaba elaborado con hojas secas de tamal, un material altamente inflamable que propició que el fuego se propagara con rapidez.

El suceso quedó grabado por testigos y el video fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa la escena de pánico: mientras la menor busca auxilio y corre por el patio, algunas personas la persiguen para intentar ayudarla. Tras unos segundos angustiosos lograron apagar las llamas, aunque Zaira ya había sufrido lesiones de gravedad.

¿Cómo se encuentra Zaira tras el accidente?

Una vez controlada la situación y ante la gravedad de las lesiones, los maestros trasladaron a la joven a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo con el medio Récord, los familiares reportaron que su condición de salud es delicada y requiere cuidados médicos constantes, además de señalar que enfrentan un proceso muy complicado tanto en el ámbito emocional como en el económico.

A través de las redes sociales, la familia ha solicitado apoyo solidario para recaudar fondos destinados a los tratamientos de Zaira. Asimismo, denunciaron que la institución educativa no brindó el respaldo necesario a la estudiante tras el incidente.