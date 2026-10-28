¿Por qué el pan de muerto tiene huesitos y una bolita encima?

Con azúcar, ajonjolí o algún relleno, el pan de muerto ocupa un lugar especial en las mesas y ofrendas durante estas fechas. Su aroma resulta familiar, al igual que los pequeños adornos de masa que lo distinguen de otros panes.

Sin embargo, esa figura también cuenta una historia relacionada con la manera en que se recuerda a quienes fallecieron.

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¿Qué significan los huesitos y la bolita?

De acuerdo con información de UNAM Global, las tiras de masa colocadas sobre el pan, conocidas como canillas, representan los huesos del difunto, aunque también se les relaciona con las lágrimas derramadas por su partida.

La pequeña esfera que se coloca en el centro simboliza el cráneo, mientras que la forma circular del pan se asocia con el ciclo de la vida y la muerte.

Estos elementos forman parte del significado que tiene como ofrenda: un alimento que permite recordar y honrar a los seres queridos.

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Una tradición que fue cambiando

El pan de muerto ha atravesado un proceso de transformación. Según explica Ciencia UNAM, su preparación retomó ingredientes y técnicas de otros panes, con masas aromatizadas con anís, agua de azahar y, en ocasiones, jugo o ralladura de naranja.

La versión redonda, con huesitos y cubierta de azúcar, está vinculada con las tradiciones del centro del país. Aunque es ampliamente reconocida, no es la única manera de elaborar este alimento.

No todos los panes de muerto tienen la misma forma

En distintas regiones de México se preparan panes con figuras humanas o de animales, decoraciones de colores y otros elementos relacionados con las costumbres de cada comunidad.

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En Oaxaca, por ejemplo, destaca el pan de yema, al que durante estas fechas se le puede añadir una pequeña carita; en Guanajuato también se elaboran figuras humanas conocidas como almas o fantasmas.

Así, los huesitos y la bolita son parte de una de sus representaciones más conocidas, dentro de una tradición que adquiere formas y sabores distintos según el lugar donde se prepara.