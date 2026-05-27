¿Julio 'Profe' Ibáñez, reportero de TUDN, fue sentenciado a cinco años de prisión en Sudáfrica?

La audiencia más reciente en el caso de Julio 'Profe' Ibáñez dejó finalmente un giro contundente en un proceso que llevaba semanas estancado. De acuerdo con diversos reportes, un tribunal sudafricano habría resuelto que el reportero de TUDN deberá permanecer en prisión hasta 2031, tras considerarlo responsable de operar un dron en una zona catalogada como restringida por motivos de seguridad nacional. Aunque la información no ha sido confirmada por autoridades locales, la filtración tomó fuerza en el entorno mediático.

La resolución, según estas versiones, llega después de múltiples aplazamientos que habían prolongado la incertidumbre sobre su situación legal. El caso, detenido desde marzo, habría avanzado por fin con una audiencia en la que las autoridades sudafricanas determinaron que la conducta del periodista constituía una violación grave a las leyes locales, mismas que tratan este tipo de incursiones aéreas como potenciales actos de espionaje.

¿Por qué fue arrestado el 'Profe' Ibáñez?

Ibáñez y el camarógrafo Danny García fueron arrestados mientras realizaban cobertura relacionada con la selección sudafricana rumbo al Mundial 2026. Ambos utilizaban un dron para obtener imágenes aéreas del entrenamiento del equipo, acción que, según las autoridades, ocurrió en un punto clasificado como sensible. La detención se produjo en plena transmisión en vivo, cuando elementos armados irrumpieron en su alojamiento en Johannesburgo.

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Tras varios días en una cárcel local, los comunicadores habían obtenido libertad bajo fianza y posteriormente un permiso de movilidad limitada dentro del área metropolitana. Sin embargo, la prohibición de abandonar Sudáfrica se mantuvo vigente mientras avanzaba el expediente judicial, que ahora ya tendría una sentencia firme.

¿Qué ha dicho Televisa sobre el caso?

La versión que tomó mayor fuerza fue la difundida por el periodista Alejandro Gómez, quien aseguró que Ibáñez deberá cumplir cinco años más de reclusión, lo que extendería su permanencia en territorio sudafricano hasta 2031. La ausencia de un comunicado oficial no ha impedido que el reporte se instale como la lectura dominante del caso.

Hasta el momento, ni Televisa ni TUDN han emitido un posicionamiento sobre la supuesta resolución. En redes sociales, la noticia reactivó el debate sobre el nivel de apoyo brindado a los comunicadores durante el proceso y sobre la severidad de las leyes sudafricanas en materia de seguridad aérea. El caso, que había perdido visibilidad pública, vuelve así al centro de la conversación.

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