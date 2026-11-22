En 1998, cuando los videojuegos para computadora se vendían en cajas y los cibercafés empezaban a ganar terreno, el Concejo Municipal de Rosario, Argentina, puso la mira en dos títulos que habían llamado la atención de la prensa local por su contenido violento. Uno de ellos era el primer Grand Theft Auto, el juego con el que arrancó una de las sagas más populares de la industria.

Casi tres décadas después, el revuelo por GTA VI volvió a poner en circulación aquella historia. El decreto que prohibió la venta y exhibición del juego original todavía aparece como vigente en el registro municipal y ya hay una propuesta para derogarlo. En el documento quedó hasta un error que sobrevivió al paso de los años: el nombre del juego figura como Grand Thief Auto.

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¿Por qué Rosario prohibió vender el primer GTA?

El 18 de mayo de 1998, el diario argentino La Capital publicó un artículo sobre Grand Theft Auto y Postal, dos juegos que incluían robos, sangre y muertes. Tres días después, el Concejo aprobó el Decreto 14.704, que retomó la preocupación de que ese contenido pudiera normalizar la violencia entre niños y adolescentes. El entonces intendente Hermes Binner promulgó la medida el 13 de julio.

El decreto prohibió la venta y exhibición de ambos títulos en Rosario e incluyó una restricción a su difusión por internet en cibercafés con acceso para menores. El texto se refiere a los juegos que circulaban entonces y deja fuera del alcance de sus disposiciones el uso privado. Esta semana, una comisión del Concejo trató el proyecto del edil Franco Volpe para dejar sin efecto la medida.

Municipalidad de Rosario, Argentina

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La violencia, una polémica que regresa con GTA

Parte de lo que distingue a Grand Theft Auto también explica por qué acaba una y otra vez en medio de la discusión. El jugador puede seguir la historia o recorrer la ciudad a su ritmo, robar autos, enfrentarse a la policía y atacar a personajes que encuentra en la calle. Esa libertad es uno de los atractivos de la serie y, al mismo tiempo, ha generado críticas por la forma en que presenta la violencia.

La polémica volvió con GTA V. En 2014, la cadena Target retiró el juego de sus tiendas en Australia tras recibir quejas de clientes por sus representaciones de violencia contra las mujeres. El título ya tenía una clasificación para adultos en ese país cuando la empresa tomó la decisión.

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La discusión sobre qué contenido es apropiado para menores va de la mano de otra pregunta que acompaña a la saga desde sus inicios: ¿jugar un título violento puede llevar a alguien a cometer actos violentos en la vida real? En una resolución de 2020, la Asociación Estadounidense de Psicología señaló que la evidencia científica era insuficiente para establecer una relación causal. La organización distinguió entre ciertas conductas agresivas estudiadas por los investigadores, como gritar o empujar, y hechos de violencia grave.

Los cibercafés quedaron como una estampa de la época en que Rosario discutió por primera vez qué hacer con GTA. Ahora que la saga va por su sexta entrega, el Concejo vuelve a revisar lo que decidió cuando apenas existía la primera.