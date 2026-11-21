Que tienes que sacar la «CURP» de tu casa antes de enero, que te van a subir el predial o que puedes perder la propiedad si las escrituras siguen a nombre de otra persona. Desde que se publicó la nueva ley catastral, esas dudas se han mezclado con lo que realmente cambiará para los dueños de casas, departamentos y terrenos en México.

La clave surge de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que aprobó el Congreso de la Unión y se publicó el 23 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación. La ley entró en vigor al día siguiente. El anuncio generó dudas porque muchos propietarios ya tienen una clave catastral en su recibo del predial y quieren saber qué pasará con ella cuando se implemente la nueva.

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La Clave Única Catastral servirá para identificar cada inmueble con un mismo estándar en todo el país y vincular sus datos en Catastro con el Folio Real del Registro Público de la Propiedad. En la práctica, ese cruce puede ayudar a detectar diferencias que ya existían, como un terreno que aparece con medidas distintas en ambos registros.

1. "Tengo que ir a Catastro a sacar la clave"

Mito. La ley encarga a las autoridades catastrales asignar la clave a los inmuebles inscritos en sus registros. El decreto no fija un plazo para que todos los propietarios se presenten a solicitarla. Si tu terreno nunca se inscribió en el padrón catastral, el alta del predio se atiende por separado.

2. "El 1 de enero todas las casas tendrán su clave"

Mito. El 1 de enero de 2027 es la fecha prevista para que comiencen a operar las plataformas y los nuevos modelos de trámites, conforme al calendario federal y a la capacidad operativa de las autoridades locales. Al 21 de noviembre, no se había localizado una fecha oficial para que los propietarios de Durango pudieran consultar su clave.

3. "Me van a cobrar por asignarle la clave a mi casa"

La ley federal no establece una cuota por asignarla. Si necesitas una constancia catastral, un certificado de inscripción u otro documento, ese servicio puede tener un costo propio. En el municipio de Durango, por ejemplo, ya existen cobros por la expedición de constancias y certificados catastrales.

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4. "Con la nueva clave me va a subir el predial"

La clave por sí sola no aumenta el predial. El monto sí puede variar si el municipio actualiza el valor catastral que usa para calcular el impuesto o modifica sus reglas de cobro. Por ejemplo, si ampliaste tu casa y Catastro actualiza la superficie construida, ese cambio podría reflejarse en el recibo, según las disposiciones municipales.

5. "Si las escrituras siguen a nombre de mis papás, puedo perder la casa"

Mito. La asignación de la clave no modifica los derechos de propiedad. Si pagas el predial de la casa familiar, pero en el Registro Público todavía figura un familiar fallecido, vincular los registros puede hacer visible esa diferencia. El recibo del predial a tu nombre no te convierte en propietario y una sucesión pendiente se atiende por su propia vía.

6. "Vale la pena revisar mis papeles antes de 2027"

Verdad. Puedes empezar por comparar el recibo predial, las escrituras y los datos del Registro Público de la Propiedad. Fíjate en el nombre del titular, el domicilio y la superficie. Si encuentras un error en el padrón, consulta a Catastro sobre la corrección. Si la diferencia está en el titular inscrito, revisa si quedó pendiente formalizar una compraventa o una herencia.

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Si los datos de tu propiedad coinciden, por ahora basta con estar pendiente de que Catastro informe cuándo y cómo podrás consultar la clave en tu municipio. Si encuentras alguna diferencia, puedes empezar a aclararla desde ahora. La ley no te exige revisar tus documentos antes de 2027, pero hacerlo con tiempo puede ahorrarte vueltas cuando quieras vender la propiedad o formalizar una herencia.