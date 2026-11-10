¿Tu casa tendrá su propia 'CURP'? Esto sabemos sobre la nueva clave para inmuebles

Tener una casa o un terreno en México implicará un cambio en la forma en que las autoridades identifican las propiedades. La medida ya está contemplada en una ley federal y plantea dudas entre los propietarios sobre sus escrituras, el pago del predial y los trámites que deberán hacer.

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada el 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor al día siguiente. Entre sus disposiciones está la adopción de la Clave Única Catastral (CUC) para identificar inmuebles en todo el país.

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¿Por qué le llaman la 'CURP' de tu casa?

La comparación viene de su función. Así como la CURP identifica a una persona, la Clave Única Catastral identificará a un inmueble, ya sea una casa, un departamento, un local o un terreno.

La idea es que el Catastro y el Registro Público de la Propiedad puedan reconocer el mismo inmueble en sus respectivos sistemas. Por ejemplo, si hay diferencias entre la información de ambos registros, las autoridades podrán detectarlas y, cuando corresponda, corregirlas.

Para hacer ese cruce, la clave catastral se vinculará con el Folio Real, que identifica el expediente del inmueble en el Registro Público de la Propiedad. De esa vinculación se generará la Cédula Única Catastral y Registral.

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¿Hay que tramitarla? ¿Qué pasa con las escrituras y el predial?

La entrada en vigor de la ley no obliga a los propietarios a acudir de inmediato al Catastro. El decreto encarga a las autoridades implementar la clave conforme a los lineamientos que deberán emitir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Las escrituras seguirán cumpliendo su función como documento de propiedad. La clave servirá para identificar el inmueble y vincular sus registros. Su asignación tampoco implica por sí sola un aumento en el predial, cuyo cálculo se rige por las disposiciones fiscales aplicables en cada municipio.

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¿Cuándo comenzará a aplicarse?

El decreto prevé que las plataformas y los nuevos modelos de trámites entren en operación el 1 de enero de 2027, conforme al calendario que publique la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y tomando en cuenta las capacidades de las autoridades locales.

Esa fecha corresponde al arranque previsto de los sistemas. Para los propietarios de Durango, el dato práctico será cuándo y cómo la autoridad catastral dará a conocer la asignación o consulta de la clave.