La verdad detrás del VIDEO de AMLO captado supuestamente saliendo de cobrar su pensión Bienestar

Una de las figuras políticas más relevantes habría hecho su reaparición pública; o al menos las imágenes reveladas por medio de un vídeo en redes sociales así lo reveló. En el vídeo se ve al ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el cuál habría visitado una sucursal del Banco Bienestar para cobrar su pensión. ¿Es cierta esa versión? Te contamos.

AMLO ha mantenido un perfil bajo desde que terminó su mandato con presidente de la república en 2024, con contadas apariciones, incluso, la última vez que se le vio de manera pública fue en la elecciones de junio de 2025, cuando acudió a emitir su voto durante la Elección Judicial.

La verdad detrás del VÍDEO de AMLO saliendo de cobrar su pensión Bienestar

Diferentes publicaciones en redes sociales difundieron la versión de que AMLO habría "reaparecido" para cobrar su pensión del Banco Bienestar. Sin embargo, la información detrás del vídeo de acuerdo con la información indica que la grabación fue registrada en realidad el 29 de septiembre de 2021.

Fechas que corresponden al mandato en donde aún figuraba con el Presidente de México. En aquella fecha López Obrador acudió a la inauguración de una sucursal bancaria en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

En el video difundido se le ve con sus saludos característicos a los medios de comunicación y simpatizantes, además de entablar un breve diálogo entre un ciudadano el cuál se identifica como hijo del "Doctor Villanueva" y le entrega unas fotografías familiares al entonces mandatario.

¿Qué es lo último que se sabe de AMLO respecto a sus apariciones públicas?

El vídeo que se volvió viral cobró relevancia porque además del contexto que ya se desmintió anteriormente, algunas versiones aseguraban que AMLO habría salido de una sucursal del Banco Bienestar en Palenque, Chiapas, entidad en donde actualmente se encuentra retirado, de su carrera política principalmente a la investigación y a la escritura de libros históricos.

Además de su última vez donde fue visto públicamente en junio del año pasado, se le suma la reaparición en donde publicó su libro "Grandeza", a través de un vídeo mensaje en noviembre de 2025.

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