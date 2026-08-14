Él es Christopher Landau ‘el quitavisas’, el diplomático de EU que dejó sin visa al hijo de AMLO

Durante la noche del 13 de agosto de 2026, un vocero del gobierno de los Estados Unidos anunció que se canceló la visa de Andrés Manuel López Beltrán, quien emitió una carta para solicitar el despido de Christopher Landau, “el quitavisas”, personaje conocido por ser el que ha emitido la cancelación de visas a varios políticos. ¿Cómo se ganó este apodo?

¿De dónde viene el apodo?

Desde el año 2025, el subsecretario Christopher Landau, ha utilizado el apodo “El Quitavisas” como sello personal en sus publicaciones en redes sociales, haciendo comentarios humorísticos respecto a su “superpoder quitavisas”.

El apodo comenzó a tomar relevancia cuando subió fotografías a sus redes que hacían referencia a superhéroes, imágenes que mostraban al subsecretario portando una placa que tenía inscrito el sobrenombre, a la vez que confirmaban la revocación de visas a figuras políticas de distintas naciones .

Múltiples políticos se vieron afectados con el empleo de este “superpoder”, como Gustavo Petro, el presidente de Colombia en ese año, y varios funcionarios de México.

El caso más conocido en 2025 fue el de Melissa Cornejo, oficialista mexicana, a quien Christopher solicitó retirar su visa tras una publicación calificada como “vulgar”, en la que la oficialista expresó su indignación respecto a las redadas contra los migrantes en Los Ángeles, California .

Tiempo después, en agosto de 2026, el apodo volvió a resonar luego de la cancelación de la visa del hijo del expresidente AMLO.

Como resultado del acontecimiento, Beltrán subió a su cuenta de Instagram una carta dirigida a Donald Trump , donde explica la irracionalidad detrás de este acto y solicita la destitución de Christopher Landau y Marco Rubio.

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Trayectoria de Landau

Christopher Landau, hijo de George Landau, previo embajador de Estados Unidos en Chile, Venezuela y Paraguay, nació en España el 13 de noviembre de 1963.

Su formación académica en su infancia se llevó a cabo en el American School of Asunción, ubicado en Paraguay, lo que le permitió conocer y dominar la lengua española .

Años más tarde, se graduó de la Universidad de Harvard, con un doctorado en derecho especializado en América Latina.