¡Cuidado! Reportan cancelación masiva de visas a mexicanos en Estados Unidos

Durante días recientes, se han reportado múltiples casos de revocación de visas sin aviso previo o explicación aparente, siendo la mayoría de los objetivos madres embarazadas o que dieron a luz a sus hijos en el vecino del norte. ¿Por qué está sucediendo esto?

Cambios en medidas migratorias

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se han revocado más de 175 mil visas a lo largo del mundo en el mandato del actual presidente, Donald Trump, como producto del endurecimiento de los requisitos de viaje hacia la nación norteamericana.

En esta nueva revisión, el abogado de migración, Jorge Vázquez Campbell, expresó que las autoridades migratorias han investigado múltiples nombres, prestando especial atención a los migrantes que han usado servicios públicos y no han cubierto el pago correspondiente mediante tecnologías de identificación de antecedentes administrativos.

En caso de detectar algún nombre que presente órdenes de arresto, multas por omisión de pagos o alguna falta relacionada, el departamento contará con la facultad de retirar la visa.

Es por esto que, si se desea contar con acceso a este documento una vez más o si planea viajar al país norteamericano, Vázquez recomienda buscar asesoría profesional para revisar si se cuenta con algún adeudo en alguna estancia previa .

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Revocación de visas en México

A día de hoy, se cuenta con más de 94 reportes de revocación de visa en Ciudad Juárez, siendo el motivo de anulación el uso incorrecto del documento, para tener acceso a bienes médicos en Texas , en la ciudad de El Paso, para ser más precisos.

Varios de estos reportes vienen por parte de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez (Canaco), institución que expresó la confiscación del documento migratorio en puentes internacionales, destacando la preocupación de sus integrantes tras la puesta en duda acerca del futuro del ejercicio de sus actividades económicas en los Estados Unidos.