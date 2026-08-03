'Diarrea explosiva' cobra dos vidas, ¿qué se sabe sobre las primeras muertes?

En el día 3 de agosto de 2026, el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Michigan (MDHHS, por sus siglas en inglés) ha declarado que se han registrado las primeras dos muertes producidas por el brote epidémico de diarrea explosiva en los Estados Unidos.

¿Qué está ocasionando el brote?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los Estados Unidos están pasando por un brote de diarrea explosiva producida por una enfermedad intestinal llamada ciclosporiasis, producida por un parásito que se aloja en el tracto intestinal.

En un comienzo, las instituciones de seguridad alimentaria de la nación norteamericana detectaron que el origen de esta epidemia se remonta a un cargamento contaminado de lechuga iceberg, sembrada en México , para después ser exportada, distribuida y servida en establecimientos de Taco Bell en más de 9 estados.

Sin embargo, tras el cierre preventivo de la granja productora de Taylor Farms en Guanajuato y después de una exhaustiva investigación, se encontró que solo se trataba de un falso positivo, descartando su origen en México.

A pesar de esto, las instituciones sanitarias encontraron que la lechuga no sería la única ocasionante de la transmisión del parásito; también encontraron en Carolina del Norte un cargamento de perejil y cilantro que podría actuar como la fuente de transmisión de la diarrea explosiva .

¿Qué es la ciclosporiasis?

Se trata de una infección intestinal con índices de mortalidad bajos, producida por el parásito Cyclospora cayetanensis y, por lo general, esta enfermedad solo aparece cuando una persona consume agua o alimentos contaminados por las heces del parásito.

Entre sus síntomas comunes, se destacan los siguientes:

Dolor abdominal.

Nausas.

Fiebre.

Deshidratación extrema.

Malestar estomacal.

Pérdida del apetito.

Nauseas.

Pérdida de peso.

Cansancio o fatiga.

Diarrea acuosa frecuente, intensa o “explosiva”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de ciclosporiasis son comunes en los fines de temporada de la primavera y el verano; sin embargo, advierten que se han vuelto mucho más regulares desde el año 2019.

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¿Cómo se produjeron las muertes?

Actualmente, se cuenta con más de 11 mil 234 casos registrados a lo largo de más de 43 estados, con solo 193 casos de hospitalización solamente en el estado de Michigan, de los cuales se han confirmado 2 muertes a causa de esta enfermedad.

En estos casos en particular, l as víctimas ya contaban con problemas de salud graves preexistentes que pudieron agravarse, desembocando en su muerte gracias a la deshidratación , según las autoridades de salud estadounidenses.

No obstante, las autoridades no han declarado de forma oficial las afecciones padecidas por ambos pacientes mortales.