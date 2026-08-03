Envío de dinero de Estados Unidos a México: Profeco te dice cuál es la mejor opción este agosto

Recientemente, la dependencia gubernamental responsable de velar por el bienestar del consumidor mexicano ha emitido un reporte, en el cual se ofrecen los datos correspondientes al tema de remesas. Pero, ¿cual es la mejor opción a usar durante este mes? Aqui te lo explicamos.

¿Reporte de la Profeco?

Durante la mañana de este lunes 03 de agosto del año 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó su respectivo informe semanal acerca del envío de dinero desde Estados Unidos a México por medio del servicio de remesas en el transcurso de ‘La Mañanera del Pueblo’.

En esta misma conferencia presidencial matutina con la actual mandataria de México Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional, se presentó a través de un video toda la información respecto al desempeño mostrado por cada remesadora en el país , debido a la ausencia del titular de la procuraduría, Iván Escalante.

Gracias al programa '¿Quién es quién en el envio del dinero?’ impulsado por la Profeco, se efectúa una comparación semanal de las 18 remesadoras existentes en la república, en la cual monitorean las cifras entregadas al beneficiario en pesos por cada 400 dolares enviados desde Estados Unidos , con el fin de que las familias mexicanas puedan elegir la opción más conveniente a partir del cambio empleado, así como las comisiones aplicadas por el servicio.

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¿Cual es la mejor opción?

De acuerdo con la información recabada a partir de la evaluación realizada con lugar en la fecha del pasado jueves 30 de julio del año en curso, Financiera del Bienestar (Finabien) se mantiene posicionada como la empresa remesadora que más pesos mexicanos ha entregado por cada 400 dolares enviados a los receptores de la transacción.

En el transcurso de la última semana del mes de julio, la remesadora presentó un promedio estimado de 7 mil 94 pesos con 57 centavos por la cifra antes mencionada, ofreciendo una comisión de 2.99 dólares y un cambio que alcanzó los 17.87 pesos en promedio, de acuerdo a la modalidad de depósito a cuenta/transferencia, lo que le ha permitido consolidarse en la primera posición de la lista por 51 semanas consecutivas.

Mientras tanto, empresas como Remitly y Zapp se encuentran localizados en segundo y tercer lugar en la misma categoría. Mientras la segunda posición presentó un promedio de 7,008.96 pesos, con comisión de 1.99 dólares y un cambio de 17.61 pesos; el tercer puesto ofreció 7 mil pesos, sin precio de comisión y un cambio en promedio de 17.50 pesos. Contrastando con Worldremit en este ámbito, siendo la remesadora que menos dinero entregó, con 6,746.27 pesos otorgados, con comisión establecida de 1.99 dólares y un cambio de 16.95 pesos.