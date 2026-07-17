‘No cumplas con la norma’: El regaño de Sheinbaum a titular de Conanp en Tulum | VIDEO

Un nuevo video se ha vuelto viral en las redes sociales, esto luego de la reacción mostrada por la mandataria de la República mexicana mientras se encontraba en Tulum. Pero, ¿a qué se debe su visita, y que fue lo que dijo? Te invitamos a seguir leyendo.

¿A qué se debe su visita?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha realizado recientemente un viaje de trabajo con destino al Parque del Jaguar en Tulum, Quintana Roo, con el fin de revisar la estrategia ambiental y turística por la que opera la zona del caribe mexicano y evaluar medidas que reduzcan las afectaciones para el ejercicio de actividades turísticas.

Durante su conferencia matutina en dicha área, anunció una serie de cambios para facilitar el acceso para todos los visitantes; entre estas se encuentran la disminución general de las tarifas del transporte interno del área y los costos para ingresar a las zonas arqueológicas y reservas naturales protegidas en el parque, los cuales entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A su vez, estableció que, en materia turística, el rechazo a la posibilidad de existir una disminución en la afluencia de turistas en la zona caribeña mexicana, aunado a la explicación de la Secretaría de Turismo, quienes señalaron que la llegada de turistas se mantiene estable, mientras que la disminución se concentraría en la oferta de vuelos de carácter internacional.

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¿Qué se puede observar en el video?

El suceso tiene lugar en el Parque del Jaguar en la tarde del día jueves 16 de julio de 2026, en el cual la mandataria realizaba su recorrido por las instalaciones de la zona turística, acompañada de diversos funcionarios federales, escuchó en repetidas ocasiones las quejas de personas afectadas por las medidas tomadas dentro del parque.

Es debido a esto que realizó una serie de preguntas y, luego de escuchar las respuestas por parte de los funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se dirige hacia Pedro Álvarez Icaza Longoria, actual titular de la dependencia gubernamental y le ordena de forma clara ‘autorízalo’.

Después de dar varios pasos, la presidenta se detuvo en seco y, con una serie de movimientos intensos de sus brazos, volvió a dirigir la palabra a Álvarez Icaza, quien parece le indico la necesidad de seguir las normas impuestas, indicando que está mal cuando dichas normas se interponen por encima de la gente y el sentido común.