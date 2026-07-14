Conmoción en redes sociales tras muerte de niño mientras su madre grababa contenido

Un vídeo subido a internet reveló el caso de un menor de edad, que sin la aparente supervisión de un adulto en la cercanía, cayó desde el techo de su casa mientras jugaba. Este caso provocó el descontento general de los internautas que observaron el material.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo a reportes y al material subido en la web, un menor de 5 años de edad se encontraba jugando en el techo de su casa, maniobrando y balanceándose de forma arriesgada entre dos varillas de acero , que se encontraban justo a las orillas de la azotea.

En determinado momento, el menor se contorsionó de cierta forma que ocasionó su pérdida de equilibrio.

Al tropezarse, pudo agarrarse a la orilla del balcón con sus manos, buscando ayuda para ponerse en pie, hasta que sus brazos cedieron ante su peso, causando así su caída fatal.

Mientras esto ocurría, su madre se encontraba ocupada grabando un vídeo destinado para su publicación en el internet , ignorando completamente lo que sucedía detrás de ella.

Tras percatarse de la situación de su hijo, la madre llamó a una ambulancia para trasladarlo a un centro médico con urgencia, debido a las heridas graves que presentaba como resultado del accidente; no obstante, los esfuerzos de la inteligencia médica por estabilizar sus signos vitales no fueron suficientes, ya que el niño falleció momentos después de ingresar al recinto.

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Las redes sociales y la paternidad

Esta grabación se esparció rápidamente por el internet, y los usuarios no tardaron en expresar su descontento por esta situación, reavivando la llamada de la discusión sobre la seguridad y el uso irresponsable de aparatos móviles mientras se vigila a un menor de edad.

De acuerdo con los especialistas en la materia, este accidente se atribuye a un fenómeno denominado “ceguera por atención”.

Este se caracteriza por la concentración parcial o total de la atención en la pantalla del dispositivo móvil, lo que resulta en una disminución significativa de la capacidad de atención hacia elementos externos a este .

Es por esto que organismos de seguridad y las autoridades recomiendan a los padres y tutores mantener su atención centrada en los menores en todo momento, especialmente en zonas de alto riesgo; reducir la cantidad de distractores en el entorno, evitar abandonar a los infantes en lugares inseguros, educar a los niños respecto a los peligros de los bordes a grandes alturas e instalar rejas como medida preventiva.