La inmensa fortuna del 'Mayo' Zambada: Descubre a qué equivalen los 15 mil millones de dólares que pide EU

Después del arresto de Ismael “El Mayo” Zambada, el gobierno de los Estados Unidos instauró un decomiso de una cantidad exorbitante de dinero, siendo la más alta en la historia de la guerra contra el narcotráfico. ¿A cuánto equivale la fortuna amasada por dicho capo

La sentencia de “El Mayo” Zambada

Después del traslado forzado de Ismael Zambada desde Culiacán, Sinaloa, hacia Santa Teresa, Nuevo México, en 2024, se llevó a cabo una sesión en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York el 20 de julio de 2026, donde se enunciaron los crímenes cometidos por el exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa.

Al final, el juez Brian Cogan sentenció a El Mayo a cadena perpetua, por los crímenes de delincuencia organizada, lavado de dinero y la distribución de más de 1 millón 500 mil kilogramos de narcóticos a nivel internacional .

Junto a su sentencia, también solicitó la confiscación del volumen total en dinero de los crímenes anteriormente señalados, los cuales suman un total de 15 mil millones de dólares.

Una vez declarada la demanda, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) verificar si es viable legalmente solicitar una fracción de este decomiso para México.

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¿A cuánto equivalen los 15 mil millones de dólares?

Para dimensionar la gravedad de los crímenes cometidos por el capo mexicano, es necesario realizar una conversión rápida y compararlo con cantidades de eventos de gran magnitud.

De acuerdo al valor de la divisa americana en pesos mexicanos en el día 24 de julio de 2026 (17.48 pesos), el valor a decomisar se traduce a más de 262 mil millones de pesos (262 mil 234 millones 500 mil pesos).

Esta cantidad de dinero es el equivalente a los ingresos generados por la FIFA en un plazo de 4 años, durante la planeación del Mundial 2026, incluidos derechos de transmisión, convenios comerciales y patrocinios.