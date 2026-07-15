¡Peligro para la salud! Cofepris alerta sobre lote falso de Tequila Gran Centenario

En fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró un estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por la distribución de un lote apócrifo de botellas de tequila de la marca Gran Centenario.

Tequila de la muerte

De acuerdo con la información compartida por parte de Cofepris, el producto adulterado se trata del “Tequila Reposado Gran Centenario añejo”, en su presentación de 950 mililitros, perteneciente al lote L 061 24.

El motivo de esta declaración se debe a un suceso ocurrido en una fiesta de XV años en la comunidad de Puente de Valle, Salamanca, ubicada en el estado de Guanajuato.

En esta celebración, llevada a cabo el día 6 de julio de 2026, se consumieron varias botellas del lote falsificado, lo que desembocó en la pérdida de 5 vidas humanas y en la intoxicación de 28 personas más .

Tras este incidente, se llevó a cabo una investigación interna y acciones de control sanitario en colaboración con la proveedora de productos basados en alcohol, Casa Cuervo S.A. de C.V., en la que se confirmaron múltiples irregularidades en un cargamento comparado con el resto.

Además de esto, se ha detectado que los elementos del cargamento manipulado están siendo vendidos en plataformas de venta y en redes sociales, fuera de los establecimientos permitidos, facilitando su acceso al público.

La autoridad sanitaria ha implorado a los compradores que se abstengan de ingerir este producto, ya que se desconoce la materia prima con la que fue elaborado y si realmente se cumplieron con las medidas básicas de salubridad, por lo que su consumo podría suponer un riesgo potencial .

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¿Cómo detectar una botella falsa?

Según lo encontrado en la investigación, una botella falsa de dicho lote puede identificarse por la falta del relieve clásico en la etiqueta frontal, el desprendimiento ligero del tapón que protege la bebida, fechas de caducidad nulas o escondidas, marbetes apócrifos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la aplicación de calcomanías de calidad deplorable en la botella.

En contraste con las anomalías presentadas, Cofepris destaca los puntos claves de un producto alcohólico de procedencia legítima en su “Guía de seguridad para el consumidor”.