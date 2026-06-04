Nieta de 'Paquita la del Barrio', Kelly Ariadne, es reportada como desaparecida en Guanajuato

La desaparición de un familiar de una de las figuras artísticas más reconocidas en México ha generado preocupación tanto en el mundo de los espectáculos como en la sociedad mexicana. A continuación te explicamos de quién se trata y cuándo se dio su último avistamiento.

¿Quién es Kelly Ariadne?

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nacida el día 01 de marzo de 1998, es hija de Miguel Gerardo Viveros, primogénito e hijo mayor de los tres descendientes de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Paquita la del Barrio, por su famosa interpretación de la canción 'Rata de dos Patas'.

A pesar de contar con muy poca información respecto a su vida personal, debido a que, al igual que su padre, ha optado por mantener su privacidad lejos de los medios de comunicación, se sabe que regularmente suele compartir imágenes y reflexiones de índole religiosa en su cuenta personal de Instagram y Facebook, siendo la más reciente publicada el día 17 de mayo, antes de su extravío.

'Solo Cristo sana y libera, sé que muchos conocieron una versión mal de mi, pero estoy mejor que nunca...mi único vicio es Dios y mis gatitas que amo con todo mi ser, que Dios los bendiga y no dejen de ir a misa y rezar', expresó en su última publicación en Facebook.

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¿Cuándo fue vista por última vez?

La joven de 28 años de edad fue vista por última vez en la calle San Miguel de Allende, en la entidad federativa de Guanajuato el día 20 de mayo de 2026 , sin indicios aparentes de su actual paradero o la circunstancia en la que ocurrió su desvanecimiento.

No obstante, de acuerdo con la información compartida por el presentador del programa 'De Primera Mano', Lalo Carrillo en el transcurso del día 03 de junio de 2026, Kelly habría escapado luego de haber sido ingresada a un centro de rehabilitación 3 días previos al suceso gracias a ciertos rumores que relatan complicaciones derivadas de una posible adicción.