¿México mágico? Reciben la selección de Sudáfrica al ritmo del ‘El Son de la Negra’ | VIDEO

Durante la mañana del día 2 de junio de 2026, el equipo representante de Sudáfrica llegó a México; tal fue su sorpresa al ser recibidos por un grupo de mariachis tocando una canción tradicional mexicana en el hotel donde se hospedarían. Sin embargo, la canción seleccionada causó revuelo en el internet. ¿Fue acaso una mala elección?

El rey de los sones

El son de la negra fue la canción seleccionada para recibir a la selección sudafricana.

Este tema es uno de los más importantes y más reconocidos dentro de la cultura mexicana, especialmente en el sur de Jalisco, lugar donde cuenta con la mayor cantidad de versiones.

De acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y con el investigador Jesús Jáuregui, este son fue escrito durante el siglo XIX, en la época de la independencia, para ser más precisos.

No fue sino hasta la década de 1930 en la que el músico Blas Galindo tomó esta pieza para integrarla en su colección de orquesta mexicana “Sones del Mariachi”, que ganó relevancia en el país, coronándose como una de las composiciones más queridas por el mexicano, siendo aún más reconocida que el Jarabe Tapatío.

A pesar de su peso cultural, la autoría de la canción aún se encuentra en debate ; múltiples figuras fueron propuestas como sus autores, destacando a Lomelí Gutierrez, Rubén Fuentes, Silvestre Vargas y Francisco Domínguez.

Te puede interesar: Mundial 2026: ¿a qué hora será la inauguración en México? Aquí te contamos qué pasará.

Sudáfrica en México y el caos en redes

La selección de Sudáfrica arribó a las 7:00 horas tras una larga espera, causada por problemas relacionados con sus documentos y visado.

Este equipo, perteneciente al Grupo A, será uno de los protagonistas del partido inaugural del Mundial 2026 en la fecha del 11 de junio del año en curso, enfrentándose a México en el Estadio Azteca en fases de grupos, para después jugar contra República Checa en Estados Unidos el 18 de junio y, finalmente, volver a México para enfrentar a Corea del Sur.

Al momento de desembarcar en el hotel ubicado en Pachuca, Hidalgo, mariachis los acogieron con el son de la negra; el suceso fue grabado y subido a redes sociales, donde no tardó en ser polémica por las razones equivocadas.

Usuarios acusaron a la selección de música como discriminatoria, ya que el título del tema hace referencia al color de piel del grupo invitado, por lo que podría tomarse como un acto racista.