¡Cuidado en la cocina!, así puedes identificar si un huevo está contaminado con Salmonella

Recientemente, se ha alertado a la población debido a una emergencia sanitaria relacionada con el virus de la Salmonella. Pero, ¿a qué se debe este percance, y cómo se pueden detectar los huevos contaminados? Aquí te lo explicamos.

¿Huevos contaminados?

Hace poco se encendieron las alertas, esto luego de que organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaran el retiro de aproximadamente 19 millones de huevos del mercado.

Esto debido a un brote de Salmonella Enteritidis que surgió recientemente en los Estados Unidos, con un total de 98 casos de infección confirmados a través de 17 estados , y al menos 26 pacientes se vieron en necesidad de hospitalización inmediata debido a la gravedad de los síntomas desarrollados, mas no se ha detallado deceso alguno de momento.

Gracias a las indagaciones efectuadas, se terminó relacionando a la distribuidora de huevos 'Midwest Poultry Services' como el origen del brote en el país, ya que dos de sus granjas productoras con sede en el estado de Texas dieron positivo frente a las pruebas ambientales realizadas para detectar la cepa , a pesar de haber distribuido sus lotes entre los días 06 de junio hasta el 03 de julio de 2026.

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¿Cómo identificarlos?

Tras la emisión de la alerta, también se comunicó que los lotes retirados provienen de las siguientes marcas:

Cal-Maine Sunups

Country Morning

Kroger

Simple Truth

Brookshire’s

Tony’s Fresh Market

Milo’s Poultry Farms

Aunado a esto, las autoridades sanitarias también comunicaron estar atentos ante los datos impresos en los empaques , dado que los productos retirados cuentan con los códigos de planta P-1950 o 0840962 y con fechas de venta o consumo preferente entre los días 20 de julio y 17 de agosto del año en curso. En caso de que coincida con dicha información, se recomienda desecharlos de inmediato o devolverlos a la tienda en la que se compraron para solicitar su reembolso.