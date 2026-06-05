¿Por qué el huevo sigue caro en supermercados si su precio bajó para los productores?

Actualmente, el mercado mexicano se ha visto afectado por el alza de precios en distintos productos, como verduras, carne, servicios, etc. Un caso muy curioso es el del huevo, siendo que su costo de producción se ha reducido, pero esta rebaja no se ha visto reflejada en su precio dirigido al consumidor. ¿Por qué sucede esto?

Sobreoferta en el mercado

­Sobreoferta, en palabras simples, da a entender que existe más producto disponible del que los consumidores pueden absorber rápidamente en un determinado lapso de tiempo .

México se encuentra atravesando un caso de sobreoferta de huevo en el mercado nacional, razón principal por la que los precios de producción se han reducido bastante.

Las causas de este evento se deben a múltiples factores:

Una de las más importantes es la entrada de la etapa de reproducción de cientos de pollitas, combinada con el clima cálido en el país, que ha apoyado a mejorar el rendimiento de producción .

. Otro factor que ha aportado a esta situación es el del nulo registro de epidemias aviares de gravedad, lo que ha permitido la puesta constante de huevos.

Por último, mercados internacionales como el de Estados Unidos han presentado una mayor producción aviar, lo que ha imposibilitado la exportación de este alimento a otros territorios.

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Explicación del precio actual para consumidores

De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (CGMA), del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio actual de producción de huevo blanco ha tenido una disminución del 32.8 % durante el lapso de mayo de 2025 a mayo de 2026, pasando de 32.81 pesos a 20.74 pesos.

Algo similar ocurrió con el huevo rojo, cuyo precio descendió de 35.19 pesos a 26.27 pesos, representando una rebaja total del 25.3 %.

Sin embargo, no se ha notado una baja en el importe de huevo para el consumidor, ya que el huevo blanco solo ha notado una disminución del 2 %, pasando de costar 52.41 pesos a 51.38 pesos.