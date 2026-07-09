Mundial 2026: FIFA bloquea transmisión del Senado paraguayo tras debate por polémica con Mbappé

Lo que comenzó como una discusión política por las declaraciones de una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé terminó en un episodio insólito: la FIFA provocó el bloqueo en YouTube de la transmisión oficial de una sesión del Senado de Paraguay.

La sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, realizada este miércoles 8 de julio, dejó de estar disponible en el canal de Senado TV luego de que la plataforma mostrara el mensaje: “Se bloqueó debido al contenido reclamado por FIFA”.

El hecho ocurrió en medio del debate por la polémica generada por Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico, quien fue criticada por sus expresiones ofensivas contra el capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026.

De acuerdo con medios paraguayos, durante la sesión legislativa se abordó el cruce entre Amarilla y el futbolista francés, luego de que el caso escalara a nivel internacional. En ese contexto, algunos senadores solicitaron que se proyectaran imágenes del partido entre Paraguay y Francia, disputado el sábado 4 de julio.

Ahí habría comenzado el problema.

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¿Por qué bloqueó FIFA la sesión?

La transmisión no habría sido bloqueada por los insultos o por el debate político en sí, sino por el uso de imágenes del Mundial 2026 dentro de la sesión del Senado.

Los fragmentos del partido Paraguay vs. Francia fueron utilizados para mostrar supuestas acciones de Mbappé durante el encuentro, entre ellas momentos señalados por legisladores paraguayos como parte del comportamiento que generó molestia tras la eliminación de la Albirroja.

Sin embargo, esas imágenes forman parte de la transmisión oficial del Mundial, cuyos derechos pertenecen a la FIFA. Por ello, YouTube habría detectado el contenido protegido y aplicó el bloqueo al video completo de la sesión.

El Senado paraguayo informó que, de manera preliminar, el caso responde a una reclamación automática de derechos de autor. También aclaró que la medida no implica necesariamente una sanción contra el canal institucional.

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El debate por Mbappé que llegó al Senado

La polémica inició después del triunfo de Francia por 1-0 sobre Paraguay en octavos de final del Mundial 2026, resultado que dejó fuera a la selección sudamericana.

Tras el partido, Mbappé fue señalado por presuntamente rechazar el saludo del arquero paraguayo Orlando Gill. A partir de ese episodio, Celeste Amarilla lanzó una serie de comentarios ofensivos contra el delantero francés, lo que provocó críticas dentro y fuera de Paraguay.

El Gobierno paraguayo se deslindó de las expresiones de la legisladora y las rechazó públicamente, al considerar que no representan los valores de respeto y convivencia que promueve el país.

Mbappé también respondió a la senadora en redes sociales, donde la acusó de proyectar una mala imagen de Paraguay. El caso generó además reacciones de la Federación Francesa de Futbol y del entorno político paraguayo.

X: Captura de Pantalla

Senado busca recuperar la transmisión

Tras el bloqueo, la Cámara de Senadores de Paraguay informó que su equipo técnico ya revisa el reclamo para identificar el fragmento exacto que activó la restricción en YouTube.

Una vez detectado el contenido señalado, se determinarán las medidas necesarias para intentar restablecer la grabación completa de la sesión.

Mientras tanto, el video dejó de estar disponible en YouTube, aunque la transmisión continuaba publicada en otras plataformas, como Facebook.

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Un caso insólito del Mundial 2026

El episodio dejó una de las imágenes más extrañas del Mundial 2026: una sesión legislativa bloqueada por la FIFA en medio de una discusión política por Kylian Mbappé.

Aunque el caso nació por las declaraciones contra el futbolista francés, el bloqueo no apunta directamente a la polémica verbal, sino al uso de imágenes protegidas del torneo dentro de una transmisión oficial del Senado.

Así, la controversia entre Mbappé y una senadora paraguaya terminó mezclando futbol, política internacional, derechos de autor y plataformas digitales en un caso tan inusual como viral.