Mundial 2026: Francia vence por la mínima a Paraguay y se instala en los cuartos de final

La selección de Francia selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer ajustadamente por 1-0 a Paraguay en el Philadelphia Stadium. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó ampliamente el control del balón, pero se topó con un férreo y disciplinado bloque defensivo sudamericano comandado por Gustavo Alfaro, resolviendo el encuentro gracias a una genialidad en el complemento.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, el combinado europeo impuso condiciones bajo un sofocante calor de 94 grados Fahrenheit, manejando la posesión con paciencia mediante los circuitos de Manu Koné y Adrien Rabiot. Paraguay se plantó con una rígida formación 5-4-1 replegando a diez hombres por detrás de la línea de la pelota, complicando la profundidad de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

La fricción física ralentizó el juego, provocando la temprana amonestación del extremo Bradley Barcola al minuto 19 tras una fuerte entrada. Los dirigidos por Alfaro apenas inquietaron mediante tímidos contragolpes liderados por Miguel Almirón, mientras que el guardameta guaraní Orlando Gill contuvo con solvencia los intentos lejanos de los franceses, decretando un cerrado empate sin goles al descanso.

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Segundo Tiempo

En la parte complementaria, el libreto se mantuvo idéntico con una Francia que asfixiaba a su rival registrando picos de hasta 79% de posesión. La resistencia albirroja comenzó a sufrir fisuras debido a problemas físicos, forzando la salida por lesión de Omar Alderete por José Canale al 57, seguido por el ingreso de Gustavo Caballero en lugar de Julio Enciso.

Deschamps movió sus fichas mandando a la cancha a Désiré Doué por Barcola al minuto 60, un cambio que resultó providencial. Al 67, el réferi detuvo las acciones por un contacto dentro del área; tras la revisión en el VAR, se confirmó un penal de Diego Gómez sobre Doué. Kylian Mbappé ejecutó con un remate de pierna derecha al minuto 70 para batir a Gill.

Paraguay buscó reaccionar refrescando el ataque con Gabriel Ávalos y Maurício, pero la zaga liderada por William Saliba desarticuló cada arremetida. Francia controló el epílogo dándole minutos a Rayan Cherki, resistiendo la amonestación de Koné al 81 y de Michael Olise en el tiempo de descuento, asegurando una trabajada victoria que los catapulta directo a la siguiente fase del torneo.

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