Lanzan colecta para reconstruir AbaCCO, papelería que fue consumida por incendio en Durango

La vida de Víctor Hugo Juárez Larios y de 17 familias duranguenses tuvo un giro trágico e inesperado, luego de que en días recientes un incendio consumiera por completo la Papelería AbaCCO, una empresa en la que se concentraba el trabajo y esfuerzo de 34 años. Ahora, con el objetivo de tratar de reconstruir el negocio del que dependen decenas de personas, se abrió una colecta para tratar de apoyar para volver a levantar a la empresa.

El incendio que acabó con AbaCCO

Fue durante la madrugada del domingo 6 se septiembre, cerca de las 05:00 horas, cuando Víctor Hugo Juárez Lario, recibió una alerta por un incendio en su negocio, ubicado en calle Nazas, entre Tepehuanes y Pino Suárez, en la colonia Hipódromo de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte, el fuego inició en el segundo nivel del edificio y luego se extendió hacia el tercero, y debido a la presencia de material de papelería, mobiliario de oficina, equipo de cómputo, plásticos y otros materiales combustibles, el incendio rápidamente se extendió hacia otras áreas.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas en el hecho; sin embargo, se declaró pérdida total en la Papelería AbaCCO con daños que ascenderían a los tres millones de pesos solo del inventario.

Piden ayuda para levantar Papelería AbaCCO

Tras el siniestro que le arrebató su patrimonio y sustento a los afectados, se abrió una colecta a través del sitio web de GoFundMe, con el objetivo de tratar de reconstruir parte de lo que se perdió en el incendio.

“AbaCCO Durango ha sido parte del sector tecnológico de Durango durante más de 30 años. Durante todo este tiempo, su trabajo, esfuerzo y compromiso les han permitido construir una empresa dedicada a ofrecer soluciones y productos de tecnología, comunicación, oficina y software a familias, profesionistas y empresas”, se lee en la descripción de la colecta.

En la colecta de GoFundMe indican que “después de más de tres décadas de trabajo, se enfrentan a uno de los momentos más difíciles de su historia”, en referencia al incendio.

La página de GoFundMe señala que el incendio representa un golpe enorme para el patrimonio, sus operaciones y para todas las persoans que dependen de que AbaCCO pueda funcionar otra vez.

“Se perdieron años de trabajo, equipo, mercancía, mobiliario, herramientas, infraestructura y una parte importante del patrimonio que se construyó con décadas de esfuerzo. Pero sobre todo, existe el deseo de volver a empezar”, se lee en la publicación.

El objetivo de la colecta es juntar un millón de pesos, que si bien es menos del monto reportado como pérdida, serviría para comenzar a reedificar la empresa.

El camino aún es largo, pues apenas se ha podido juntar poco más de 74 mil pesos, lo que representa menos del 10 por ciento.

Sin embargo, se mantiene la esperanza de poder hacer de la Papelería AbaCCO lo que algún día fue.

“Cada aportación, sin importar su tamaño, puede ayudar a cubrir parte de los costos necesarios para comenzar de nuevo”, se lee en la página.

Para aquellos que quieran participar en la colecta, lo pueden realizar a través del siguiente enlace de GoFundMe.