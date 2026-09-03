Liberan más boletos para concierto de Enjambre en Durango tras alta demanda, ¿ya están a la venta?

Luego de agotar las entradas iniciales en cuestión de minutos, este jueves se anunció una nueva liberación de boletos para el concierto de Enjambre, los cuales ya se encuentran disponibles para el público.

Y es que la respuesta de los seguidores de Enjambre en Durango llevó a los organizadores del Festival Revueltas 2026 a habilitar una nueva “tanda” de boletos para la presentación que la agrupación ofrecerá el próximo 15 de octubre en la Plaza IV Centenario.

A través de redes sociales, el festival informó que, debido a la alta demanda, fueron liberados más accesos para el concierto, mismos que ya pueden adquirirse mediante la plataforma NewTicket. La organización precisó que se trata de boletos limitados, por lo que invitó a los interesados a asegurar su lugar cuanto antes.

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“Sold out” en minutos

El anuncio ocurre después de que la primera etapa de venta registrara una respuesta inmediata del público. Apenas 15 minutos después de que se habilitaran los accesos, las localidades disponibles aparecieron como agotadas.

La rápida venta generó además comentarios entre seguidores que no lograron conseguir boletos durante la primera emisión, incluso se especuló que probablemente estuvieron disponibles menos del 50 por ciento de esos lugares preferentes. Hasta el momento siguen disponibles al menos 200 boletos.